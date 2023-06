Messi stelt Argentijnen teleur met uitspraak over toekomst als international

Lionel Messi is tegenover Chinese media ingegaan op zijn toekomst als international van Argentinië. De 35-jarige vedette kreeg de vraag of hij verwacht het volgende WK van 2026 te gaan spelen, maar antwoordde daarop ontkennend.

Met de Argentijnse ploeg is Messi momenteel in China, waar de wereldkampioen oefenduels zal afwerken met Australië (dinsdag) en Indonesië (zaterdag). De Chinese sportzender Titan Sports vroeg Messi naar de kans dat hij er op het volgende WK, dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden, bij zal zijn om zijn wereldtitel te verdedigen.

Daarop antwoordde Messi echter ontkennend. "Ik denk het niet. Qatar was mijn laatste WK", sprak Messi stellig. Om die bewering vervolgens wel wat af te zwakken: "Ik zal kijken hoe de zaken gaan, maar zoals het er nu voor staat: nee, ik ga niet naar het volgende WK."

Messi is 174-voudig international namens de Albicelesti, waarvoor hij bovendien met 102 doelpunten topscorer aller tijden is. In 2006 speelde hij in Duitsland zijn eerste WK, waarin het gastland in de kwartfinale het eindstation bleek. Dat overkwam hem vier jaar later in Zuid-Afrika opnieuw. Bij zijn derde poging in 2014 zat Duitsland hem opnieuw dwars, nu in de finale. Op het eindtoernooi in Rusland (2018) was de latere wereldkampioen Frankrijk in de achtste finale te sterk voor de Argentijnen, maar vier jaar later volgde in Qatar bij zijn vijfde poging dan eindelijk de wereldtitel.