Rulli verzekert: 'Hij heeft nul, núl arrogantie, hij is altijd nederig'

Gerónimo Rulli hoopt zondag met Ajax de KNVB Beker te winnen, maar niets kan tippen aan het gewonnen WK met Argentinië. De spelers van Ajax kijken in de kleedkamer zelfs al een maand aan tegen een kuit met daarop de wereldbeker. In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt de keeper terug op het succesvolle toernooi en op de rol van Lionel Messi.

De wens van Messi om wereldkampioen te worden vormde een motivatie voor de rest van de selectie. "We wisten dat Leo alleen nog de wereldtitel miste, maar het was niet dat we een pact sloten voor hem. We wilden deel worden van Argentijnse historie. Hij was daarbij een extra motivatie, omdat we hem wilden helpen zijn droom te verwezenlijken", vertelt Rulli, die zelf als reservekeeper fungeerde in Qatar.

"Weet je wat het mooiste is? Als persoon is hij gewoon één van ons", zegt de doelman over Messi. "We kaarten en drinken maté met hem. Hij is als speler een buitenaards wezen, maar in de kleedkamer altijd één van ons. Hij heeft nul, núl arrogantie. Altijd nederig, naar ons en naar de stafleden. Dat is ook het belangrijkste wat ik van hem wil onthouden."

Messi gaf de ploeg ook vertrouwen. "Een dag voor de finale keek ik naar hem en ik wist dat we gingen winnen. Zoveel vertrouwen straalde hij uit. Het was al speciaal dat we tegen de regerend wereldkampioen een finale speelden, maar door onze teamspirit en door Leo wisten we dat we heel moeilijk te verslaan waren."