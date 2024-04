Feyenoord verdient miljoenen in Champions League: ‘De rekensom moet nog gemaakt worden’

Feyenoord wist afgelopen donderdag de tweede plaats in de Eredivisie en daarmee Champions League-voetbal veilig te stellen. Daarmee ontvangen de Rotterdammers een flinke financiële boost, zo vertelt commercieel directeur Ruud van der Knaap.

“Verzekering van de Champions League betekent een enorme impuls voor de club”, geeft Van der Knaap aan in FC Rijnmond op RTV Rijnmond. “De rekensom moet nog gemaakt worden, maar het zal minimaal 35 miljoen euro bedragen.” Vanaf volgend seizoen is er sprake van een volledig nieuwe opzet in de Champions League. Daarbij heeft de UEFA het prijzengeld van het toernooi verhoogd. Het totale te verdelen bedrag stijgt van ongeveer twee miljard euro naar 2,46 miljard euro.

De Rotterdammers zullen komend seizoen zonder Arne Slot deelnemen aan het miljardenbal. De succestrainer staat voor een overstap naar Liverpool, waar het bestuur van Feyenoord wel van baalt. “Als supporter zou ik echt wel trots zijn als Slot die stap zou zetten, maar als directeur kijk je daar anders naar, want het liefst zouden wij nog twee jaar met hem doorgaan”, laat Van der Knaap weten. “Wij hebben ook allerlei ‘snode plannen’ en willen elke dag beter worden, en Slot heeft bewezen dat hij spelers beter kan maken.”

Wie Slot zal opvolgen in Rotterdam, is nog niet duidelijk. “Joseph Oosting heeft zijn contract verlengd, dus door die naam is een streep”, geeft Dennis van Eersel aan. “Omdat de voertaal op trainingscomplex 1908 Engels is, kan het best een buitenlandse naam worden.” Volgens Michiel Kramer gaat Feyenoord er nog een zware kluif aan hebben om een geschikte opvolger van Slot te vinden: “Ga maar eens een nieuwe Arne Slot vinden, dat gebeurt niet zo één, twee, drie.”

