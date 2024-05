Feyenoord-kandidaat Sahin bewaart warme herinneringen aan Rotterdam: 'Zelfs Cooky heeft gedanst'

De 35-jarige Nuri Sahin, die door Feyenoord als mogelijke opvolger wordt gezien voor de vertrekkende trainer Arne Slot, bewaart warme herinneringen aan zijn Nederlandse periode. Als piepjong talent van Borussia Dortmund, waar hij momenteel als assistent-trainer werkt, maakte de middenvelder in het seizoen 2007/08 als huurling deel uit van de selectie van toenmalig Feyenoord-trainer Bert van Marwijk.

Onder diezelfde trainer mocht Sahin in de zomer van 2005, twee maanden voor zijn zeventiende verjaardag, debuteren in het eerste elftal van BVB. De Duitse topclub, waar de middenvelder de jeugdopleiding had doorlopen, verkeerde in die periode financieel in zwaar weer. Onder leiding van Van Marwijk, die in 2002 met Feyenoord in de finale van de UEFA Cup te sterk was voor Dortmund, eindigde de club twee seizoenen slechts als zevende in de Bundesliga. In zijn derde seizoen haalde de Nederlandse trainer de Kerst (net) niet.

In de zomer van 2007 keerde Van Marwijk, met in zijn kielzog zijn vaste assistent Dick 'Cooky' Voorn, terug in Rotterdam-Zuid. Feyenoord had in het voorgaande jaar naast Europees voetbal gegrepen door als zevende te eindigen in de Eredivisie, en mikte op een aantal ervaren rotten om dat scenario in het nieuwe seizoen te voorkomen. Onder meer Roy Makaay (Bayern München), Giovanni van Bronckhorst (FC Barcelona) en Denny Landzaat (Wigan Athletic) werden aangetrokken. Ook Sahin stapte in augustus tijdens de Open Dag uit de helikopter: de inmiddels achttien geworden Turkse middenvelder voegde zich op huurbasis bij zijn voormalig Dortmund-trainers.

Prijs

In Rotterdam-Zuid wist Sahin zich direct in de basiself te spelen. Uiteindelijk kwam de middenvelder tot 29 competitiewedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor zes doelpunten en vijf assists. De Rotterdammers begonnen uitstekend aan het seizoen en gingen de winterstop zelfs in als nummer twee van de ranglijst, maar zakten in de tweede seizoenshelft ver terug, resulterend in een zesde plaats in de eindrangschikking. Wél greep Feyenoord in april voor het eerst sinds bovengenoemde UEFA Cup weer eens een prijs, door in de finale van de KNVB Beker af te rekenen met Roda JC (2-0).

Bruiloft

Voor Sahin was het daarnaast op persoonlijk vlak óók een mooi jaar. Ondanks zijn jonge leeftijd trad hij in zijn Rotterdamse periode in het huwelijk met zijn nicht Tugba. Zeventien jaar later is het stel nog altijd samen, in 2011 werd (in Madrid) hun zoon Ömer geboren. De hele selectie van Feyenoord was op de bruiloft aanwezig, voor de camera's van de NOS verklaarde Sahin dat het een mooi feestje werd. "Selbst der Cooky hat getanzt" ("Zelfs Cooky heeft gedanst", red.), sprak de middenvelder grijnzend.

Prachtige carrière

In de zomer van 2008 vertrok zowel Van Marwijk als Sahin uit Rotterdam. De trainer werd bondscoach van Oranje, dat hij twee jaar later naar de WK-finale zou leiden. De speler keerde op zijn beurt terug naar Dortmund, waar hij alsnog zou uitgroeien tot een dragende speler die later ook voor clubs als Liverpool en Real Madrid uit zou komen. Daarnaast schopte hij het tot 52-voudig international van Turkije. In 2014 keerde hij definitief terug in Dortmund, om de club in 2018 voor de tweede keer te verlaten. Na een minder succesvolle periode bij Werder Bremen tekende Sahin in de zomer van 2020 zijn laatste profcontract, bij het Turkse Antalyaspor. In zijn tweede seizoen was de routinier daar korte tijd speler en trainer tegelijk, alvorens zijn spelersloopbaan definitief te beëindigen en zich fulltime op zijn loopbaan als coach te gaan richten. Afgelopen winter keerde hij als assistent van Edin Terzic terug bij de club waar het allemaal begon: Borussia Dortmund.

Afscheid op Wembley?

Met die club staat hij op 1 juni, in het Wembley-stadion in Londen, tot veler verrassing in de finale van de Champions League. Daarin zal Sahins vroegere werkgever Real Madrid de tegenstander zal zijn. Het zou zomaar eens de - voorlopig - laatste wedstrijd van Sahin op de bank van de geelzwarten kunnen zijn. De oud-middenvelder staat bij Feyenoord 'goed aangeschreven', bevestigt clubwatcher Martijn Krabbendam maandagavond in Voetbalpraat op ESPN. "In elk interview zegt hij dat hij op eigen benen wil staan, en het liefst in de Champions League. Feyenoord biedt hem die kans, want die spelen acht wedstrijden Champions League volgend seizoen. Ik denk wel dat hij een van de belangrijkste kandidaten is", stelt de VI-journalist zelfs.

