Woerts dolenthousiast over mogelijke opvolger Slot bij Feyenoord: 'Zal héél goed bij de supporters liggen'

Chris Woerts toont zich in Vandaag Inside enthousiast over de mogelijkheid dat Feyenoord in de zoektocht naar een opvolger voor trainer Arne Slot uitkomt bij Mark van Bommel. De sportmarketeer noemt de mogelijke aanstelling van het PSV-icoon 'een spannende gedachte' en spreekt de verwachting uit dat Het Legioen de voormalig middenvelder snel in de armen zal sluiten.

Woerts zegt eerder deze week nog contact te hebben gehad met Feyenoord-directeur Dennis Te Kloese, die de taak heeft om een vervanger voor de immens populaire Slot, die hard op weg is naar Liverpool, aan te gaan stellen. De sportmarketeer weet dat er op korte termijn nog geen witte rook uit De Kuip verwacht hoeft te worden: "Nog niemand is concreet benaderd. Dus Marino Pusic niet, Dick Schreuder niet. Te Kloese zegt: 'We gaan tot eind mei de tijd nemen', wat rijkelijk lang duurt. Dus ik denk dat het binnen twee, drie weken wel duidelijk kan zijn."

Mocht het inderdaad Van Bommel worden, die na twee jaar op weg lijkt naar de uitgang bij Royal Antwerp FC, dan zou Woerts dat een 'spannende gedachte' vinden. Johan Derksen toont zich evenwel sceptisch: "Ik denk niet dat Feyenoord aan Van Bommel begint", maar Woerts blijft bij zijn standpunt. "Ik denk dat hij bij de supporters héél goed gaat liggen. Hij was, toen hij bij PSV speelde, zó'n irritant gastje, hij zat er bovenop altijd. Ik denk dat de Feyenoord-supporters dat wel leuk vinden, dat karakter van Van Bommel."

Derksen hoort toch wel een beetje op van dat betoog en grapt: "Chris, zeg eens eerlijk, jij behartigt toch niet de belangen van Van Bommel?", waarop Woerts ontkent: "Nee, geen idee wie dat doet. Nee, ik zou het ook niet willen doen", reageert hij op een vraag van presentator Wilfred Genee. "Ik ben niet zo van de makelaarswereld."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Elfrink benadrukt uitstekend nieuws voor Feyenoord: ‘Pakken zelfs nog iets meer dan PSV’

Feyenoord moest in de strijd om de landstitel weliswaar al voortijdig z’n meerdere erkennen in PSV, maar dat betekent niet dat de Rotterdammers helemaal niets overhouden aan dit Eredivisieseizoen.