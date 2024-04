Driessen heeft nieuws over Van Bommel en Overmars: 'Dat zit in de pijpleiding'

Mark van Bommel en Marc Overmars, staan als trainer en (momenteel geschorst) technisch directeur voor een vertrek bij het Belgische Royal Antwerp FC, zo meldt Telegraaf-journalist Valentijn Driessen. Het Nederlandse duo leidde The Great Old vorig seizoen naar de dubbel (landstitel én beker), maar komt deze jaargang niet in de buurt van die successen.

In de podcast Kick-Off is de toekomst van Van Bommel en Overmars onderwerp van gesprek. "Van Bommel gaat gewoon weg, en volgens mij Overmars ook", begint Driessen. "Het is helemaal klaar, ook met die voorzitter. Die heeft zoveel financiële problemen, die kan al zijn afspraken niet meer nakomen bij Antwerp, dus die is weg."

De signalen dat het einde verhaal zou zijn voor het Nederlandse duo zijn er bovendien al langer, zo legt Driessen uit. "Mike en ik kwamen bij Duitsland - Nederland (gespeeld op 26 maart, red.) al een verslaggever van Het Laatste Nieuws tegen, die zei al dat het in de pijpleiding zat. En van de week hoorde ik dat het einde verhaal is. Die ploeg is natuurlijk ook geen schim meer van de ploeg waarmee hij vorig seizoen kampioen werd."

Van Bommel leidde de regerend kampioen dit seizoen naar de derde plaats in de reguliere Belgische competitie, met achttien punten minder dan Union Sint-Gillis, dat daarin bovenaan eindigde. In de kampioenschapsronde, waarin de punten uit het reguliere seizoen gehalveerd worden, staat de club momenteel vijfde en bedraagt het gat met de huidige koploper Anderlecht twaalf punten. Wel staat Antwerp op 9 mei opnieuw in de bekerfinale, waarin Union de tegenstander is.

