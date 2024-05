Van Bommel en Nederlandse enclave moeten Croky Cup aan Union St. Gilloise laten

Royal Antwerp heeft donderdagmiddag de Belgische bekerfinale verloren van Union St. Gilloise (1-0). Voor Mark van Bommel, die waarschijnlijk bij de Antwerpse club vertrekt, kan er zodoende geen afscheidsfeestje worden georganiseerd.

Bij Antwerp begonnen meerdere bekenden in de basis. Van Bommel liet namelijk Toby Alderweireld, Owen Wijndal, Gyrano Kerk, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen vanaf het begin starten in het duel om de zogenaamde 'Croky Cup'. Union was voorafgaan aan het duel de favoriet: in de competitie heeft die ploeg momenteel dertien punten voorsprong op Antwerp. Op 25 april stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar, toen was Union met 0-3 te sterk. De Croky Cup van vorig seizoen werd gewonnen door Antwerp en Van Bommel.

De wedstrijd stond niet bol van de kansen, maar Union was wel de betere ploeg. De grootste kans van Antwerp was een afstandsschot van Ekkelenkamp, die rakelings naast ging. Vlak voor rust viel, toch een beetje uit het niets, het openingsdoelpunt. Koki Machida tikte een verlengde corner van dichtbij binnen: 1-0. Het doelpunt is hieronder te zien.

De tweede helft leek vervolgens veel op de eerste, al probeerde Antwerp wel meer te drukken. De wedstrijd was chaotisch en er waren weinig kansen te noteren. Er waren gelijkenissen te noteren met de Nederlandse bekerfinale: ook in België werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt vanwege vuurwerk. Twintig minuten voor het einde hoopten Van Bommel en de fans van Antwerp op een penalty, toen Ekkelenkamp in de zestien viel, maar de scheidsrechter zag er (terecht) niks in. Tien minuten later pakte de oud-Ajax middenvelder de bal van een Union-verdediger af binnen de zestien, waarna hij vanuit een moeilijke hoek raak probeerde te mikken. Dat bleek te veel gevraagd en ook de rebound was niet aan de oud-middenvelder van Ajax besteed.

Union miste in de slotfase nog enkele grote kansen, toen Antwerp wanhopig op zoek ging naar een gelijkmaker. Er zou echter niet meer gescoord worden, waardoor de ploeg uit St. Gilloise de beker mee naar huis mocht nemen. Zij wonnen de Belgische beker voor het laatst 110 jaar geleden, in 1914. Voor Van Bommel is dit een zuur einde aan waarschijnlijk zijn laatste seizoen bij de club. Volgens diverse bronnen gaan de trainer en Antwerp binnenkort uit elkaar.

Union Sint-Gillis 𝐖𝐈𝐍𝐓 de Croky Cup! 🏆🇧🇪

Na 𝟏𝟏𝟎 𝐣𝐚𝐚𝐫 (!!!) pakt Union eindelijk weer de Beker van België 🥳



Geen prijs dus dit seizoen voor het Antwerp van Mark van Bommel.. ❌#ZiggoSport #CrokyCup #USGANT pic.twitter.com/UAAmj5UUnH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 9, 2024

🏆 | @UnionStGilloise mag na 110 jaar opnieuw de Beker van België de lucht in steken! 🟡🔵 pic.twitter.com/BL9MJQ07Tn — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSG komt na heenduel met Dortmund met verschrikkelijk nieuws: einde seizoen en géén EK

Paris Saint-Germain meldt na de eerste halve finale tegen Borussia Dortmund in de Champions League heel slecht nieuws.