Nieuwe club Chery lijkt bekend: 'NEC-uitblinker doorstaat medische keuring'

lijkt zijn loopbaan te gaan voortzetten bij het Belgische Royal Antwerp FC. De 35-jarige middenvelder maakte de afgelopen maanden grote indruk in het shirt van NEC, dat hem huurde van het Israëlische Maccabi Haifa. Chery loopt daar komende zomer uit zijn contract en zou de medische keuring in België reeds hebben doorstaan, zo meldt Voetbal International.

Chery keerde afgelopen winter bij NEC terug in de Eredivisie, waaruit hij negen jaar eerder was vertrokken. De middenvelder speelde tussentijds in Engeland (QPR), China (Ghuangzhou Zhicheng), Turkije (Kayserispor) en laatstelijk bij Maccabi Haifa, waarmee hij zelfs de Champions League haalde en daarin scoorde tegen zowel Paris Saint-Germain als Benfica. De gezondheidssituatie van zijn zoontje noopte de oud-speler van onder meer ADO Den Haag en FC Groningen echter tot een terugkeer naar Nederland.

Artikel gaat verder onder video

In Nijmegen maakte Chery grote indruk door in zeventien wedstrijden vijf keer doel te treffen én vier assists af te leveren. Met NEC reikte hij tot de finale van de KNVB Beker, waarin nipt werd verloren van Feyenoord (1-0). Wel eindigt de club het seizoen als nummer zes van de ranglijst, waardoor het zich mag opmaken om in de play-offs te strijden om een ticket voor de voorrondes van de Conference League.

Chery zal een eventueel Europees avontuur met de Nijmegenaren dus niet mee gaan maken, aangezien hij dichtbij een overstap naar Antwerp lijkt te zijn. "Het was al langer bekend dat de Belgische topclub concrete belangstelling had voor de routinier, maar na de medische check lijkt niets een overstap hem nog in de weg te staan", meldt het weekblad.

