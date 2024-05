Mark van Bommel na tegenvallend seizoen weg bij Antwerp

De kans is groot dat Mark van Bommel en Antwerp FC aan het einde van het seizoen uit elkaar gaan. Volgens het Algemeen Dagblad zitten beide partijen momenteel aan tafel om de samenwerking te evalueren met het oog op volgend seizoen.

Afgelopen seizoen bezorgde de 47-jarige Van Bommel de Belgische club na 66 jaar weer eens een landstitel. Daarnaast won hij de beker met de club, én wist hij zich via de voorrondes van de Champions League te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Dit seizoen gaat het allemaal wat minder bij The Great Old. Zo pakte Antwerp slechts drie punten uit de laatste zes wedstrijden. Wel kan Van Bommel het tegenvallende seizoen nog wat kleur geven, maar dan zal er in de bekerfinale moeten worden gewonnen van Union Saint-Gilloise.

Van Bommel heeft in België nog een contract tot medio 2025, maar de kans is dus groot dat de Nederlandse oefenmeester dit contract niet zal uitdienen. Ondertussen hoeft de trainer niet bang te zijn dat hij zonder werk komt te zitten, want hij is al in verband gebracht met enkele andere clubs. Zo zou Van Bommel de eerste keus van AC Milan zijn om Stefan Pioli op te volgen en wordt hij in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord.

Update 16:13

De Telegraaf meldt dat het in kannen en kruiken is: Van Bommel stopt na dit seizoen als trainer bij Antwerp FC. Volgens bronnen binnen de club is die beslissing vrijdag gemaakt. Ook transferexpert Fabrizio Romano geeft aan dat dit door de club ergens in de komende dagen naar buiten zal worden gebracht.

