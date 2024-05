'Europese grootmacht gaat vol voor Van Bommel en maakt haast na nieuws uit Rotterdam'

Mark van Bommel is volgens journalist Jurrian van Wessem de eerste keus van AC Milan om trainer Stefano Pioli komende zomer op te gaan volgen. De Italiaanse topclub zou door het nieuws dat ook Feyenoord interesse heeft in de huidige trainer van Royal Antwerp FC, zelfs haast maken met het binnenhalen van de oud-speler.

In de Italiaanse media wordt algemeen aangenomen dat Pioli, die de Rossoneri in 2022 naar de eerste landstitel in elf jaar tijd wist te leiden, bezig is aan zijn laatste weken als trainer. Als opvolgers werden de laatste tijd onder meer Julen Lopetegui (onder meer oud-bondscoach van Spanje en trainer van Real Madrid en Sevilla) en Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) genoemd. De voorkeur van de als adviseur bij Milan teruggekeerde Zlatan Ibrahimovic zou echter uitgaan naar Van Bommel, met wie hij nog samenspeelde in het rood-zwart.

Van Bommel lijkt ondertussen op weg naar de uitgang in België. De oud-trainer van VfL Wolfsburg en PSV leidde Antwerp vorig seizoen nog naar de dubbel (landstitel en beker), maar lijkt niet meer mee te doen om opnieuw kampioen te worden. Wel speelt de club in mei nog de bekerfinale tegen Union Sint-Gillis. Telegraaf-journalist Valentijn Driessen wist afgelopen week te melden dat zowel Van Bommel als de momenteel geschorste technisch directeur Marc Overmars komende zomer gaan vertrekken bij The Great Old.

Julen Lopetegui is door Milan even op sterk water gezet, Zlatan Ibrahimovic wil echt Mark van Bommel als coach en door de vermeende interesse van Feyenoord voor de Limburger is er opeens haast op Milanello. — Jurriaan van Wessem (@JurrVanWessem) April 30, 2024

