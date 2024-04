Feyenoord moet een poging wagen om Mark van Bommel naar De Kuip te halen, zo stelt Ronald Waterreus in zijn column voor De Limburger. Volgens de oud-doelman van PSV en Rangers FC is de huidige trainer van Antwerp FC de ultieme vervanger van Slot, die hard op weg is om Feyenoord spoedig in te ruilen voor het Engelse Liverpool.

"Talloze namen heb ik voorbij zien komen", begint Waterreus in De Limburger over de opvolging van Slot in De Kuip. "Giovanni van Bronckhorst, Pascal Jansen, Henk Fraser en zelfs Danny Buijs, maar één naam mis ik vooralsnog. De naam van degene die in mijn ogen de ultieme vervanger van Slot zou zijn bij Feyenoord", legt Waterreus uit, waarna hij met zijn voorstel voor de Rotterdamse club komt: Mark van Bommel. Ik zie u zich al in uw koffie verslikken. Ik denk dat hij heel veel kan bereiken als Feyenoord-trainer.

Waterreus denkt dat Van Bommel, naast zijn ervaring met werken in het internationale topvoetbal, door zijn periode bij Antwerp FC heeft geleerd van de fouten die de coach in zijn periode bij PSV wel maakte: "Qua mentaliteit past Van Bommel ook naadloos bij Feyenoord. Het ‘oude’ Feyenoord weliswaar misschien, maar waarom zou je heel geforceerd op zoek gaan naar een ‘tweede’ Arne Slot als zo iemand er vermoedelijk helemaal niet is? Heus, als ik Feyenoord-directeur Dennis te Kloese was, zou ik het wel aandurven met Van Bommel."

Vooralsnog is Feyenoord nog voor geen enkele trainer concreet in de markt, zo wist 1908.nl onlangs te melden. De Rotterdammers zullen zich in de komende periode gaan beraden over de opvolging van Slot bij Feyenoord. Als het aan Waterreus ligt, rijdt Te Kloese spoedig een uur richting België om met Van Bommel om tafel te gaan zitten.

