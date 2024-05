Klaaginterview lijkt niet te kloppen: 'Jammer genoeg weinig waar van verhaal Mikautadze'

Eind april klaagde steen en been over hoe hij in Amsterdam aan zijn lot is overgelaten. Toch kunnen bij dat verhaal vraagtekens worden gezet, nu er ook tegengeluiden zijn.

Zo zei Mikautadze onder andere in het betreffende interview met L’Équipe: "Ik heb meer dan twee maanden alleen in het hotel doorgebracht. Ajax heeft mij niet veel geholpen bij het zoeken naar een appartement. Ik zat alleen op die Airbnb-kamer, ik werd gek. Ik kende niemand, ik sprak de taal niet. Elke speler moet zich gerespecteerd voelen om te kunnen presteren. En nu ik ben verhuurd, zijn ze me vergeten bij Ajax.”

Toen Mikautadze bij Ajax kwam, heeft hij hulp aangeboden van Eurotalents Sportmanagement. De aanvaller koos er echter voor om daar geen gebruik van te maken. Edwin Presser doet namens ESM in gesprek met Voetbal International zijn verhaal. “Jammer genoeg is er niet veel waar van de woorden van Mikautadze. Wij doen aan sportbegeleiding en begeleiden Georgische voetballers. Toen Mikautadze naar Ajax ging hebben wij contact gehad met diverse personen binnen Ajax om hem samen met de club te begeleiden.”

“De heer Mikautadze spreekt geen Engels, maar alleen Frans en Georgisch”, vervolgt Presser. “John van Loen, wel bekend bij iedereen in Nederland, is onze medewerker en was bereid om Mikautadze te begeleiden, samen met mijn stiefdochter die vloeiend Georgisch spreekt. John weet precies wat er gevraagd wordt van een spits bij Ajax, maar Mikautadze had hier geen zin in en wilde alles zelf en alleen doen. Het is niet eerlijk dat hij nu Ajax een trap na geeft van zijn eigen onwil om te slagen bij de club.” De Amsterdammers gaan waarschijnlijk een aardig verlies lijden op Mikautadze.

De aanvaller, die nu schittert bij Metz met dertien doelpunten in negentien wedstrijden, wilde als het ware niet geholpen worden, zo blijkt nu. John van Loen zegt zelf: “Na de training vroeg ik of we iets voor hem konden betekenen. We wilden iets met hem eten in een Georgisch restaurant in Hilversum. Daar stond hij voor open, maar uiteindelijk hebben we niks van hem gehoord. Wij hebben alles aangeboden om hem te helpen. Als hij dan in de krant zegt dat hij niet geholpen is, ligt het misschien ook een beetje aan hemzelf.”

