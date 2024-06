Feyenoord stelt strenge eis aan komst nieuwe hoofdtrainer Priske

Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer Brian Priske zich de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord mag noemen. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland bereikte vorige week een akkoord met diens huidige club Sparta Praag en heeft eveneens een overeenstemming met de trainer zelf, die in Rotterdam-Zuid naar verluidt een driejarig contract gaat ondertekenen. Feyenoord stelt wel een strenge eis aan zijn komst: de club wil geen ‘totale invasie’ van Denen.

Dat schrijft verslaggever Marcel van der Kraan van De Telegraaf maandagmorgen althans. Zondag kwam naar buiten dat Priske bij Feyenoord zijn handtekening gaat zetten onder een contract voor drie seizoenen. De verwachting is dat de Rotterdammers de komst van de hoofdtrainer, die in De Kuip de opvolger wordt van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot, deze week nog wereldkundig maken. “Feyenoord bespreekt op dit moment nog de verdere invulling van zijn technische staf. De Rotterdammers willen geen totale invasie van Denen en hechten waarde aan een stuk van de eigen cultuur in de club”, zo schrijft Van der Kraan. “Die sowieso al gewaarborgd wordt door John de Wolf als assistent.”

Het Deense medium Bold kon afgelopen weekeinde al melden dat Priske zijn assistent Lars Friis sowieso niet zal meenemen naar Feyenoord. Friis was sinds december 2022 actief als assistent van de aanstaande nieuwe hoofdtrainer van de Rotterdammers, maar blijft werkzaam in Tsjechië. Volgens Bold heeft Friis als assistent een dusdanig goede indruk gemaakt, dat Sparta Praag van plan is hem naar voren te schuiven als opvolger van Priske. Feyenoord heeft zijn nieuwe hoofdtrainer dus zo goed als binnen. De zoektocht heeft wat tijd in beslag genomen. Volgens Van der Kraan wilde algemeen én technisch directeur Dennis te Kloese ‘de boel niet overhaasten’. “Ook liet Feyenoord zich niet onder druk zetten door de vroegere Tsjechische international en voormalig Dortmund- en Arsenal speler Tomas Rosicky”, zo klinkt het.

De huidig technisch directeur van Sparta Praag probeerde naar verluidt het ‘onderste uit de kan’ te halen. Wat ook niet heel gek is, gezien het feit dat Priske in Praag nog een doorlopend contract had en erg succesvol is geweest. “Maar Feyenoord was niet van plan om een groot deel van de dertien miljoen euro die Liverpool kwijt is aan Slot en zijn assistenten weer over te maken naar Praag”, zo schrijft Van der Kraan. “De verwachting is dat Feyenoord de komst van Priske in de komende dagen officieel bekend maakt. De Deen kijkt al naar een woning in Rotterdam en is vol in overleg over de samenstelling van de selectie, waarin hij enkele kopstukken zal kwijtraken.”

