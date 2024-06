Drama voor Usain Bolt: 'horrorblessure' leidt tot trieste aftocht op Stamford Bridge

Usain Bolt zal dubbele gevoelens overhouden aan zijn rentree binnen de lijnen. De voormalig topatleet was zondagavond een van de deelnemers aan de benefietwedstrijd tussen oud-voetballers en andere beroemdheden in het Stamford Bridge van Chelsea. Bolt had zich met een assist op Alessandro Del Piero weliswaar in positieve zin laten gelden, maar moest uiteindelijk wegens een gescheurde achillespees per brancard van het veld worden gedragen.

Bolt is wereldwijd bekend om zijn prestaties op de atletiekbaan. De Jamaicaan is de huidige wereldrecordhouder en voormalig olympisch kampioen op de honderd en tweehonderd meter én de vier keer honderd meter estafette. Hij is tevens de eerste atleet die tijdens drie opeenvolgende Olympische Spelen (2008-2016) zowel op de honderd als tweehonderd meter zegevierde. Bolt is tevens een groot liefhebber van voetbal. De Jamaicaan ambieerde een loopbaan als profvoetballer en trainde zelfs mee bij meerdere Europese topclubs om zijn droom in vervulling te laten gaan, maar zover kwam het niet.

Zondagavond verscheen hij dus wel op het veld van een Europese topclub. Het Stamford Bridge van tweevoudig Champions League-winnaar Chelsea vormde het toneel voor de jaarlijkse benefietwedstrijd van UNICEF. Grote namen van uit de voetballerij maakten hun opwachting, zoals Roberto Carlos, Patrice Evra, Eden Hazard en Del Piero. Laatstgenoemde was trefzeker op aangeven van Bolt, die de wedstrijd echter niet kon volmaken. Toen Jermain Defoe, voormalig aanvaller van onder meer Tottenham Hotspur, aan een dribbel begon en Bolt een stap zette in een poging zijn ‘tegenstander’ af te kunnen stoppen, verstapte de voormalig atleet zich volledig. Het bleek goed mis, want er moest een brancard aan te pas komen.

Een ‘horrorblessure’ schrijft The Sun. Bolt verliet het stadion op krukken, maar liet gelukkig snel wat van zich horen op social media. “Gescheurde achillespees behandeld, maar ik ben een krijger”, zo schrijft hij op X. De benefietwedstrijd was, ondanks de trieste aftocht van Bolt, een groot succes. UNICEF zamelde sinds de start van het project Soccer Aid in 2006 al meer dan honderd miljoen pond in. “Een fenomenale hoeveelheid geld dat zoveel heeft gedaan om het werk van UNICEF UK te ondersteunen en ons zal blijven helpen om sport voor elk kind te beschermen”, zo klinkt het.

