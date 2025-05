Club van Elia onder vuur na 'Hitlergroet': 'Juist nu met dodenherking. Bizar'

Flinke ophef in het amateurvoetbal. Tijdens de wedstrijd tussen FC Skillz en ARC uit Alphen aan den Rijn besloot laatstgenoemde club zaterdagmiddag van het veld te stappen, nadat een speler van de thuisploeg een 'Hitlergroet' zou hebben gemaakt. ARC besloot het duel na een onderbreking alsnog uit te spelen, maar heeft daar flinke spijt van.

Tijdens de wedstrijd op sportpark Zonneveld tussen de eersteklassers FC Skillz, waar oud-international Eljero Elia speelt, en ARC ontstaat flink wat tumult nadat de thuisploeg een doelpunt maakte. Bij het vieren van de treffer trekt een van de spelers van FC Skillz zijn shirt uit, waarna ARC-verdediger Willem Schonenberg dit meldt bij de scheidsrechter. "Misschien niet zo netjes”, geeft hij toe in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Wat er vervolgens gebeurde zorgde bij een grote schok voor alles en iedereen bij ARC. "Een van hun spelers draait zich om naar mij, doet een Hitlergroet en maakt mij uit voor de gelijknamige meneer. Ik heb dat direct gemeld bij de scheidsrechter en de trainers. Ik wilde niet meer verder spelen. Als team zijn we naar binnen gegaan. In de kleedkamer was ik heel stellig. Meerdere jongens hadden het bovendien gezien en gehoord. Ik ben niet iemand die stennis maakt om niets, ik wéét wat er is gebeurd"

Het AD schetst dat beelden van het incident op dat moment niet aanwezig waren, waardoor ARC na een afkoelperiode besloot om toch verder te spelen. Een beslissing van Schonenberg spijt van heeft. "Ik had moeten zeggen: nee, ik ga absoluut dat veld niet meer op", erkent hij. "Tijdens de eerste helft was het al kankermoeder dit, kankermoeder dat. Als er dan óók nog antisemitische dingen worden geroepen en gedaan... Je gaat een grens over. Achteraf gezien is het een heel slechte beslissing geweest om door te spelen. Eerlijk gezegd schaam ik me diep. Ik kan er met mijn hoofd niet bij – juist nú met de nationale dodenherdenking en het vieren van tachtig jaar vrijheid. Dat dit anno 2025 nog voorkomt, is te bezopen voor woorden. Bizar."

ARC krijgt beelden boven water

Inmiddels heeft ARC de beelden van het incident boven water gekregen. Bij Omroep West worden deze beelden ook gedeeld. Op de beelden valt te zien dat een speler van FC Skillz na een doelpunt richting de cornervlag rent, zich omdraait en vervolgens zijn linkerarm schuin in de lucht steekt. De rechterhand beweegt vrijwel tegelijkertijd richting zijn mond.

Schonenberg stelt dat de beelden voor zich spreken. "Als het aan mij ligt, moet dit keihard bestraft worden. De beelden zijn duidelijk. Je ziet dat die jongen de Hitlergroet brengt. Ik vraag me weleens af waarom goede mensen slechte dingen doen. Misschien heeft hij helemaal geen besef van wat-ie doet. Zoiets hoop ik dan maar. Hij leert er alleen van als hij keihard wordt gestraft", is hij duidelijk.

FC Skillz reageert

FC Skillz heeft bij monde van voorzitter Terry Konings gereageerd op het incident. Hij laat weten dat zijn vereniging 'zich absoluut niet herkent in de lezing van de speler van ARC’. Daarnaast zegt hij dat 'niemand heeft kunnen constateren dat er daadwerkelijk sprake is geweest van een vermeende Hitlergroet’.

