Niet Ajax-thuis of AZ-uit, maar dit duel is het absolute PSV-hoogtepunt van Stewart: ‘Echt waanzinnig’

Voor technisch directeur Earnest Stewart van PSV is de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen het absolute hoogtepunt van het afgelopen seizoen. De Eindhovenaren speelden in de voorbije jaargang veel gedenkwaardige competitiewedstrijden, maar volgens Stewart kwam op bezoek in het Abe Lenstra Stadion alles samen en dat was ook wel terug te zien in de uitslag: 0-8.

In de winterstop was het eigenlijk al niet meer de vraag of PSV kampioen zou gaan worden en gedurende de tweede seizoenshelft kwam de eerste landstitel sinds 2018 elke week wat dichterbij. Het had op 25 april al zover kunnen zijn. Bij winst op sc Heerenveen en puntenverlies van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles had PSV zich al landskampioen van het seizoen 2023/24 mogen noemen, maar zover kwam het die avond niet. Feyenoord deed op bezoek bij Go Ahead Eagles ‘gewoon’ zijn plicht, nadat PSV daarvoor sc Heerenveen alle hoeken van het eigen Abe Lenstra Stadion had laten zien.

Artikel gaat verder onder video

Waar PSV in het verleden nog weleens punten liet liggen in Friesland, was de onderlinge ontmoeting in het afgelopen seizoen al snel gespeeld. Doelpunten van Guus Til en Malik Tillman (twee keer) bezorgden de formatie van coach binnen twaalf minuten een 0-3 voorsprong. Nogmaals Til en Joey Veerman zorgden voor een 0-5 ruststand, waarna Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Patrick van Aanholt in de tweede helft de eindstand bepaalden op 0-8. Voor Stewart is niet het binnenhalen en vieren van de landstitel op respectievelijk 5 en 6 mei het hoogtepunt van het afgelopen seizoen, maar de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

“Het was echt een ongelooflijke ervaring”, zegt de technisch directeur in gesprek met het clubkanaal over de festiviteiten in het Philips Stadion en de Eindhovense binnenstad. “Maar je gaat ook reflecteren en nadenken over het pad dat je met z’n allen hebt bewandeld en de manier waarop er is gespeeld. Dat geeft wel heel veel voldoening. Bepaalde wedstrijden, met als hoogtepunt vind ik nog steeds… AZ-uit vond ik al geweldig, met name de eerste helft. Maar Heerenveen-uit was echt het moment dat het elftal, iedereen op een bepaalde manier samenkwam”, blikt Stewart terug.

PSV speelde AZ in december aan diggelen (0-4), maar hield in april dus helemaal niets over van sc Heerenveen. “De manier waarop daar is gespeeld, de manier waarop we die wedstrijd hebben gewonnen… Dat is echt waanzinnig. Er zijn zoveel belangrijke momenten geweest, maar als je dan kijkt over een langere periode en de wedstrijd spelen zoals je ‘m wil spelen, dan was dat over de hele wedstrijd gezien wel iets om met veel genoegen op terug te kijken”, zegt Stewart over de avond in Friesland.

De Eindhovenaren werden op 25 april dus nog geen kampioen, maar konden anderhalve week later wél de schaal in de lucht houden. Dankzij een 4-2 overwinning op Sparta Rotterdam kroonden ze zich in het eigen Philips Stadion voor het eerst sinds 2018 tot kampioen van Nederland.

