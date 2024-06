'Weghorst zou concurrentiestrijd graag aangaan en mikt erop eerste spits van Ajax te worden'

Als de overstap naar Ajax maakt, denkt hij zich ook echt te kunnen meten met Brian Brobbey en de concurrentiestrijd aan te kunnen gaan met de huidige eerste spits van de Amsterdammers. Dat heeft Lentin Goodijk uit bronnen rondom Weghorst vernomen.

Eerder bleek al dat FC Twente naar de Oranje-international kijkt, maar nu lijkt ook Ajax voor hem op de markt, vertelt Voetbal International-journalist Goodijk. "Hij is een kandidaat voor de spitspositie, maar niet zo serieus dat ze het deze week al rond willen krijgen. Ajax kijkt hier natuurlijk naar omdat Akpom waarschijnlijk vertrekt en Mikautadze al weg is. Ze dreigen wat dun in die positie te komen zitten. Ze zijn de hele selectie aan het doorlichten: wat zoeken we voor elke positie en elke rol?"

Weghorst zou op basis van meerdere factoren een goede match kunnen zijn met de Amsterdamse ploeg. "Hij zit ook een gunstige financiële situatie; hij hoeft niet vreselijk duur te zijn. Ze vinden hem erg interessant, er is ook al eerder wel eens over en weer gepraat. Weghorst heeft er ook wel oren naar. Vorig jaar hing er ook wel iets in de lucht, maar zijn ze nooit echt tot elkaar gekomen." De spits van Burnley zou zich niet direct neerleggen bij een reserverol, mocht het tot een transfer naar Ajax komen. "Je hoort wel rond hem dat hij wel enthousiast is over deze uitdaging. Hij zou de concurrentiestrijd graag aangaan en denkt zelf misschien eerste spits te worden. En die mentaliteit zoeken ze bij Ajax. Deze week traint hij natuurlijk met Brian Brobbey, kan hij even peilen hoe het niveauverschil is."

Volgens Goodijk kan Weghorst echt iets toevoegen aan de Amsterdamse selectie. "Het is niet de eerste speler die je zou verwachten bij een club als Ajax. Maar het is zeker geen aankoop waar je je voor hoeft te schamen als club. Vorig jaar speelde hij nog de FA Cup-finale met Manchester United. Ongelooflijk veel ervaring in de Bundesliga, veel interlands in het Nederlands elftal. En Ajax moet ook pas op de plaats doen: ze kunnen een, twee of drie spelers halen van de echte buitencategorie en verder zal het ook slim investeren zijn." Toch zijn er ook kapers op de kust, Ajax is niet de enige geïnteresseerde partij. "We weten dat Weghorst populair is in Enschede. Hij heeft ook wel gezegd dat dat een droom voor hem is, hij komt ook uit de regio. En er zijn ook wel wat andere clubs geïnteresseerd, hij staat er goed op in Europa, als een van de meest interessante en bewezen pinchhitters."

