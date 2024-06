'PSV en Ajax strijden samen met 'half Europa' om handtekening Belgisch toptalent'

PSV hoopt Jorthy Mokio binnen te hengelen, maar onder andere Ajax en veel clubs in Europa willen dat ook. Het Eindhovens Dagblad meldt dat er veel interesse is in de 16-jarige verdediger uit België.

Mokio is een centrale verdediger en speelt momenteel bij Gent, tijdens de recente play-offs speelde hij zelfs al in het eerste. Hij is ook al meerdere keren opgeroepen voor de jeugdelftallen van de Belgische nationale ploeg. PSV en Ajax zijn volgens het Eindhovens Dagblad geïnteresseerd.

Zij zijn daarin niet de enige: ook buitenlandse topclubs dingen naar de handtekening van Mokio. Zo zou FC Barcelona hem proberen in te lijven. Earnest Stewart, directeur van PSV, zou volgens het ED graag de beloftenploeg versterken, zeker na een kleine leegloop in die selectie. Met name op de positie van Mokio is de spoeling momenteel dun. Maar als de Eindhovenaren de Belg willen aantrekken, zal er een flinke aanbieding op tafel moeten komen.

Op korte termijn zou duidelijk moeten worden waar Mokio binnenkort zijn carrière vervolgt. Ook Ajax maakt een aardige kans; de twee partijen zouden afgelopen week een gesprek hebben gehad volgens de Eindhovense krant. Mokio heeft nog geen contract bij Gent; bij PSV zou hij in ieder geval voor drie jaar kunnen tekenen.

