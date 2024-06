Meer en meer duidelijkheid bij Oranje: 'Vijf spelers weten dat ze gaan spelen in Duitsland'

Het Nederlands elftal speelt maandagavond weliswaar nog de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland, maar volgens Martijn Krabbendam weten vijf spelers al dat ze een basisplaats zullen hebben tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland. De verslaggever van Voetbal International schrijft dat , , , én ‘weten dat ze gaan spelen’.

Toen Ronald Koeman op woensdag 29 mei zijn definitieve selectie voor het EK in Duitsland wereldkundig maakte, was het toch vooral de vraag wie het doel zou gaan verdedigen. Mark Flekken, Justin Bijlow of Verbruggen? Koeman vertelde bij zijn aanstelling voor zijn tweede periode als bondscoach dat hij onder de lat graag met een vaste nummer één aan de slag ging, maar dat is hem om meerdere redenen niet gelukt. Tijdens de voorlaatste interlandperiode in de aanloop naar het EK kreeg zowel Flekken als Verbruggen een kans. Beiden maakten een goede indruk, maar de keuze van Koeman viel uiteindelijk op Verbruggen.

Artikel gaat verder onder video

De doelman van Brighton & Hove Albion is niet de enige Oranje-international die ‘weet’ dat hij gaat spelen tijdens het EK in Duitsland. Krabbendam verwacht dat er tijdens het trainingskamp in Wolfsburg, waar het Nederlands elftal gedurende het eindtoernooi verblijft, meer duidelijk zal worden over de basisplaatsen. “Slechts een paar spelers weten dat ze gaan spelen, zoals Bart Verbruggen, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida en Depay”, zo schrijft de verslaggever. Dit zou kunnen betekenen dat op zes posities de strijd nog open ligt. “Anderen voelen het, Cody Gakpo, Tijjani Reijnders, Jeremie Frimpong en de rest moet zijn best doen om de bondscoach op andere gedachtes te brengen en anders is het even slikken, zelfs voor spelers die een vaste plek gewend zijn.”

Weghorst

Een speler die in de aanloop naar het oefenduel met Canada van vorige week donderdag al te horen kreeg dat hij geen basisspeler zal zijn tijdens het EK, is Wout Weghorst. De centrumspits vertelde na afloop van de ontmoeting met de Canadezen dat hij van Koeman te horen had gekregen dat hij genoegen moet nemen met een rol op het tweede plan. “Geen gezellig onderhoud was dat geweest, wel heel correct en natuurlijk is het goed dat de spits niet blij is met zijn reserverol; het gaat erom dat spelers het accepteren”, zo schrijft Krabbendam. “Dat ze dit doen, merkte de bondscoach vorige week in het trainingskamp. Oranje had zich laten overhalen tot de vertrouwensval, een onderdeel van teamontwikkeling, waarbij spelers en staf zich achterover moesten laten vallen, in de overtuiging en met het vertrouwen dat ze zullen worden opgevangen door hun teamgenoten.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Depay krijgt bijval van Elia na kritiek: ‘Kijk naar Robben…’

Eljero Elia heeft genoeg van de kritiek op de zweetband van Memphis Depay en wijst naar Arjen Robben.