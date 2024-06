Weghorst krijgt zeer pijnlijke boodschap van Koeman: ‘Het is teleurstellend en klote’

moet dit EK genoegen nemen met een plek op de reservebank, zo heeft bondscoach Ronald Koeman hem onlangs duidelijk gemaakt. De spits, die donderdagavond tegen Canada weliswaar trefzeker was, komt op dit moment niet in aanmerking voor een basisplaats. Daar baalt de boomlange spits ontzettend van.

“Iedereen heeft een gesprek gehad waarin duidelijkheid is gegeven over zijn rol bij het EK. Dat was wel teleurstellend, ook voor deze wedstrijd. Het is cliché, maar iedereen wil altijd spelen. Zo is het wel. Laatste twee dagen waren wel balen. Dan moet je er voor zorgen dat je een signaal afgeeft als je erin komt en dat je er staat en iets toevoegt”, legt Weghorst tegenover ESPN uit.

Ook de rol die Weghorst op het EK inneemt is duidelijk gemaakt. “Het is aan mij om die rol, zoals hij die in mij ziet, zo goed mogelijk in te vullen en er alles aan te doen om dat te veranderen. Ik ben op dit moment niet de eerste keus, nee. Dat is op dit moment het geval”, zegt de spits, die wel blij is dat zijn rol op deze manier wordt gecommuniceerd. “Zeker in de groep die we hebben, waarin veel posities aan elkaar gewaagd zijn, is dat goed. Op het moment zelf is het teleurstellend en klote, maar dan moet je de knop weer omzetten en schakelen”, legt hij uit.

Weghorst was donderdagavond goed voor de 3-0 tegen Canada. De aanvaller stond nauwelijks in het veld, toen hij op de goede plek stond nadat een inzet van Jerdy Schouten niet goed werd verwerkt door de doelman.

