Miljoenenverlies dreigt voor Ajax: VI onthult details huurcontract Mikautadze

Ajax dreigt komende zomer een verlies van drie miljoen euro te moeten slikken op . Voetbal International onthult dat FC Metz, dat hem afgelopen winter op huurbasis terughaalde, de Georgische aanvaller aan het eind van het seizoen voor zo'n dertien miljoen euro kan terugkopen, waar de Amsterdammers afgelopen zomer nog zestien miljoen neertelden om hem van diezelfde club over te nemen.

Mikautadze arriveerde vol goede hoop in Amsterdam, waar hij een van de twaalf (!) zomeraankopen van de inmiddels al lang weer vertrokken Sven Mislintat was. In het voorgaande seizoen had de Georgiër het Noord-Franse FC Metz nog met 23 doelpunten aan promotie naar het hoogste niveau geholpen. Bij Ajax was zijn speeltijd echter schaars, en wist de spits - annex buitenspeler annex aanvallende middenvelder - in de minuten die hem wél gegund werden geen enkele keer te scoren.

Omdat Mikautadze in augustus al drie wedstrijden voor Metz in de Ligue 1 speelde, was een terugkeer op het oude nest de enige manier om in de tweede seizoenshelft uit Amsterdam te vertrekken. Metz huurt de oud-speler terug, en kan hem komende zomer voor zo'n dertien miljoen euro opnieuw contracteren, óók als de huidige nummer zestien van de competitie onverhoopt degradeert, zo onthult VI.

Eenmaal teruggekeerd in Metz, liet Mikautadze al snel zien wel degelijk over niet-geringe kwaliteiten te beschikken. In zestien duels na de winterstop was het inmiddels alweer elf keer raak, waaronder acht goals in de laatste zes wedstrijden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat grotere clubs als Atlético Madrid, AS Monaco en Stade Rennais de Georgiër inmiddels in het vizier hebben. Mocht Metz de optie lichten en Mikautadze meteen (voor een veelvoud) doorverkopen, dan profiteert Ajax tóch een beetje mee. De club heeft volgens VI in dat geval recht op een doorverkooppercentage, al zou dat bedrag (vermoedelijk) lager uitvallen dan de som die de Amsterdammers kunnen vangen indien het Mikautadze zélf mag verkopen.

