Arne Slot doet zijn beklag en pleit voor een rigoureuze ingreep in de Eredivisie

Arne Slot vindt dat de play-offs voor Europees voetbal in de Eredivisie afgeschaft moet worden, zo heeft de trainer van Feyenoord zondag aangegeven op de persconferentie na afloop van de gewonnen wedstrijd op bezoek bij NEC (2-3). De trainer van de Rotterdammers kan de nacompetitie om promotie/degradatie wel waarderen, maar is geen liefhebber van de nacompetitie om Europees voetbal.





"Ik vind dat de play-offs voor Europees voetbal afgeschaft moeten worden", geeft Slot na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen NEC aan. "Als jij een heel seizoen lang speelt, moet gewoon de beste en de hoogst geklasseerde Europa ingaan", vindt de oefenmeester, die op het amusement voor de televisiekijker na weinig voordelen ziet in de play-offs: "Nu moeten deze clubs heel lang doorspelen, hebben ze amper vakantie... Dat is ook niet goed voor de coëfficiënten van het Nederlandse voetbal en doet ook geen recht aan de prestaties die er geleverd zijn."





Als het aan Slot ligt, wordt er door de Eredivisie en de KNVB een grote wijziging doorgevoerd wat betreft de play-offs. Alleen wat betreft de Europese play-offs, want de nacompetitie om promotie naar de Eredivisie vindt de oefenmeester van Feyenoord 'geweldig'. Een wijziging is er voor de play-offs om Europees voetbal van dit seizoen al wél doorgevoerd. De wedstrijden tussen de subtoppers uit de Eredivisie zullen niet meer over twee duels worden uitgesmeerd. De beslissing valt direct na een wedstrijd, zowel in de halve finale als in de finale.

Een wijziging van de opzet van de play-offs voor Europees voetbal zou kunnen betekenen dat meer clubs in de eindfase van de competitie nergens meer om zullen spelen. Op dit moment doen Go Ahead Eagles en Sparta Rotterdam nog volop mee om een ticket voor de UEFA Conference League, iets wat anders niet mogelijk was geweest.

