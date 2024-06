Johan Derksen krijgt na vernietigende en pijnlijke woorden reactie terug van politicus

Laurens Dassen, partijleider van Volt, vindt de kritiek van oud-voetballer Johan Derksen op hem niet altijd even chic, zo geeft de politicus aan in gesprek met Wilfred Genee in The Friday Move van BNR. Dassen vindt naast de kritiek op hem als persoon dat Vandaag Inside zich bewust moet zijn van de voorbeeldfunctie die het programma met zich meedraagt.

Derksen, in het verleden actief als voetballer bij onder meer Haarlem en Go Ahead Eagles, staat er om bekend om over alles en iedereen een mening te hebben. Zo ook over Dassen, die door De Snor regelmatig een enorm kwal is genoemd: "Dassen, die bijt ik nog een keer z’n strot af", zei Derksen weken terug ook. De voormalig voetballer stoort zich aan de maniertjes van Dassen, zo legt Genee hem uit in zijn radioprogramma: "Johan Derksen, die ergert zich helemaal dood aan jou", zegt de sportpresentator tegen Dassen, die vervolgens uitlegt wat hij van de kritiek vindt.

Artikel gaat verder onder video

"Het is wel iets waar ik aan heb moeten wennen. Maar goed, ik zit inmiddels alweer wat langer in de politiek en dan weet je dat dit soort dingen gebeuren. Chic vind ik het niet altijd", zegt de geboren Brabander, die vindt dat Vandaag Inside zich bewust moet zijn van de voorbeeldfunctie die het programma heeft. Dagelijks kijken er honderdduizenden, al dan geen miljoenen, mensen naar het programma.

“We hebben het natuurlijk vaak over de manier waarop we in Nederland met elkaar om moeten gaan. Ik vind wel dat mensen die een verantwoordelijkheid hebben, een voorbeeldfunctie en een groot bereik hebben, daar ook wel een voorbeeld aan moeten nemen hoe dat op een goede manier kan. Ik vind dat het anders moet", besluit de partijleider van Volt.