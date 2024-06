Van Gelder steunt kritische Gullit: ‘Hij tart hem op een positieve manier’

Jack van Gelder vindt het goed dat voormalig Oranje-international Ruud Gullit kritisch is op . Gullit was bij Ziggo Sport wederom kritisch op de middenvelder van het Nederlands elftal en vindt dat Nederland meer zou moeten verwachten van Frenkie de Jong.

“Daar is hij al een tijd mee bezig”, aldus Van Gelder bij De Oranjezomer. “Het doet mij een beetje denken aan Johan Cruijff, die in het verleden aandacht schonk aan spelers die een meerwaarde hadden. Dat doet Gullit nu ook vind ik. Hij tart hem op een positieve manier.”

Volgens Van Gelder denkt Gullit dat middenvelder veel meer kan laten zien dat hij tot nu toe heeft laten zien. “Hij heeft natuurlijk in zijn interlands nog niet waanzinnig veel gescoord. Ook bij Barcelona scoort hij niet veel. Hij zakt steeds verder terug eigenlijk en wordt vaak in de laatste linie opgesteld, maar hij is een fantastische voetballer die een meerwaarde heeft en op het middenveld mensen kan uitspelen waardoor je een overtal kan krijgen.”

Sneijder vindt echter dat De Jong niet zo'n type speler is. “Dat vergeten we nog wel eens in Nederland, dat Frenkie geen tien is", neemt hij het op voor De Jong. "Ik vind hem meer een zes en een controleur die een verbindingsspeler moet zijn. Je kan niet verwachten dat hij bij Virgil van Dijk de bal ophaalt, het hele veld over dribbelt en de bal vervolgens in de winkelhaak schiet of een assist geeft. Dat kan je gewoon niet verwachten. "Ik vind Frenkie totaal geen nummer tien, maar goed..."

Sneijder sluit zich echter wel aan bij de overige kritiek die geleverd wordt op De Jong. "Hij is niet constant genoeg geweest in de afgelopen jaren. Hij heeft een fantastisch jaar gehad bij Ajax, daar heeft hij een hele mooie transfer mee verdiend. Alleen als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan is Frenkie ook heel vaak geblesseerd geweest. Dat gaat toch aan je vreten.”

Hij beseft zich ook dat Frenkie de Jong geen Arjen Robben is. “Die is ook de helft van zijn carrière geblesseerd geweest, maar heeft wel veel wedstrijden beslist zowel voor de nationale ploeg als voor zijn clubs. Op het WK stond hij er en was hij bepalend. Die pech heeft Frenkie. Het is een grote voetballer, maar dat mogen we niet van hem verwachten."

