Ruud Gullit richt zich opnieuw tot Frenkie de Jong en velt vlak voor EK spijkerhard oordeel

Ruud Gullit is maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport opnieuw begonnen over zijn kijk naar het spel van . De analist van de sportzender is van mening dat Nederland meer van Frenkie de Jong zou moeten verwachten, gezien zijn kwaliteiten. Daarnaast merkte Gullit wat opmerkelijks op aan het interview dat de middenvelder van FC Barcelona onlangs gaf.

De Jong gaf onlangs, mede naar aanleiding van de kritiek van Gullit, in De Telegraaf toe dat het soms niet lukt om dwingend te zijn. Dat is volgens de Oranje-international een feit, maar volgens hem wordt het soms ook niet breed uitgemeten in de media: "Soms kun je ook dwingend spelen, maar omdat je niet wint wordt het niet gezien. Het ligt ook een beetje aan het team en de teamprestatie. Vaak wordt niet gekeken hoe een speler echt speelt, maar wordt hij beoordeeld op hoe het team speelt."

Artikel gaat verder onder video

Die laatste woorden prikkelen Gullit, zo geeft hij aan in de uitzending van Rondo op Ziggo Sport. "Het gaat mij om dat zinnetje: 'Het ligt een beetje aan het team.' Daarmee geef je meteen aan dat je afhankelijk bent. Je kan dus alleen maar goed spelen als de teamprestatie goed is", geeft Gullit aan. De oud-voetballer van onder meer AC Milan interpreteert daarmee de woorden van De Jong mogelijk wel op een andere manier dan de Oranje-international bedoeld had.

Gullit vervolgt: "Ik ga tegen Frenkie zeggen: ik ben bij Feyenoord begonnen als rechtsbuiten. Aan het eind van het seizoen zei Johan Cruijff tegen mij: Ruud, jij moet andere spelers beter laten voetballen. Ik begreep daar niks van", geeft Gullit toe, totdat Cruijff hem vertelde waarom: als je andere spelers beter laat voetballen, dan speel jij zelf nooit slecht."

Op dit moment is De Jong wél slecht aan het voetballen, zo stelt Gullit tot slot althans: "Frenkie speelt wel degelijk slecht. Hij speelt niet naar het vermogen dat hij heeft. Ik vind hem een te goede speler om alleen maar een bal af te geven", besluit de analist.

Bekijk hieronder de beelden van de uitzending: