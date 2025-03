FC Barcelona speelt ruim zeventig minuten met tien, maar deelt tóch flinke dreun uit aan Benfica

FC Barcelona heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de kwartfinales van de Champions League. De Catalanen waren op bezoek bij Benfica lang in ondertal, maar trokken dankzij een bekeken schot van in de tweede helft toch aan het langste eind: 0-1.

De toeschouwers in het Estadio da Lúz gingen er goed voor zitten. Benfica en FC Barcelona troffen elkaar nog geen twee maanden geleden al in de voorlaatste speelronde van de competitiefase van de Champions League. Die ontmoeting werd een waar spektakelstuk. Benfica ging dankzij drie doelpunten van Vangelis Pavlidis met een 3-1 voorsprong de rust in en stond halverwege de tweede helft met 4-2 voor, maar slaagde er toch nog in de winst uit handen te geven. FC Barcelona knokte zich op krankzinnige wijze terug en ging er uiteindelijk met de drie punten vandoor (4-5).

Zo’n spektakel werd het woensdagavond niet, maarde ontmoeting was vanaf minuut één interessant. Benfica schoot uit de startblokken en kreeg binnen twintig seconden al een goede mogelijkheid op de 1-0, maar Wojciech Szczesny pakte uit met een knappe redding. De Poolse doelman zou in het restant van de eerste helft uitgroeien tot uitblinker bij FC Barcelona. De belangrijke rol voor de sluitpost kon niet los worden gezien van de rode kaart voor Pau Cubarsí. De jonge verdediger vergreep zich aan Pavlidis, die op weg was naar een grote kans. Cubarsí ontving een directe rode kaart en FC Barcelona stond daardoor al vroeg in de wedstrijd met een man minder op het veld.

Barcelona neemt de leiding

Benfica kreeg vervolgens voldoende mogelijkheden om de score te openen, maar onder meer Kerem Aktürkoglu vond de uitstekend keepende Szczesny op zijn weg. Al die gemiste kansen kwamen Benfica duur te staan. Ook in de tweede helft waren de mogelijkheden in eerste instantie voor de thuisploeg, maar waar ze in januari nog vier keer wisten te scoren tegen FC Barcelona, wilde de bal er anderhalve maand later maar niet in. Aan de andere kant was het wél raak. Raphinha profiteerde van een fout in de Portugese defensie en liet Anatolij Troebin kansloos met een schot van afstand, dat nog wel van richting werd veranderd: 0-1.

Dat doelpunt kwam hard aan bij Benfica. Het zelfvertrouwen van FC Barcelona kreeg daarentegen een flinke boost. En een welkome, want bij FC Barcelona zullen de alarmbellen na de rode kaart voor Cubarsí ongetwijfeld zijn afgegaan. Vorig jaar ging het voor de Catalanen in de Champions League mis toen Ronald Araújo in de return tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinales een oliedomme rode kaart pakte. De Fransen maakten de 3-2 achterstand uit de heenwedstrijd vervolgens ruimschoots goed en bezorgden FC Barcelona een nieuwe Europese dreun. Die bleef de formatie van coach Hans-Dieter Flick woensdagavond in Lissabon in ieder geval bespaard. FC Barcelona trok de 0-1 voorsprong over de streep en kan met een goed gevoel gaan toewerken naar de return, volgende week dinsdag in Catalonië.

Bayern zet grote stap richting kwartfinales

Het moet heel gek lopen wil Bayern München zich volgende week dinsdag niet verzekeren van een plek bij de laatste acht in de Champions League. De ploeg van trainer Vincent Kompany, die in januari nog met 3-0 ten onder ging tegen Feyenoord, was woensdagavond met dezelfde cijfers te sterk voor Bayer Leverkusen. Harry Kane opende al na negen minuten de score. Bayern München verdubbelde de voorsprong na tien minuten voetballen in de tweede helft. Jamal Musiala profiteerde van gegrabbel van doelman Matej Kovar, die een hoge bal volledig verkeerd verwerkte en uit zijn handen liet vallen. Het ging vervolgens van kwaad tot erger voor Bayer Leverkusen, dat na een rode kaart voor Nordi Mukiele ook nog verder moest met tien. Kane bepaalde een kwartier voor de tijd de eindstand op 3-0: hij maakte vanaf elf meter zijn tweede van de avond.

