'Barcelona zet voormalig Eredivisie-keeper met 79 tegendoelpunten in één seizoen op shortlist'

FC Barcelona hoopt zich komende zomer te versterken met een talentvolle keeper, waarbij voormalig FC Volendam-sluitpost als een van de kandidaten geldt. Ook , de eerste keeper van Brighton & Hove Albion en het Nederlands elftal, zou zich mogen verheugen in de belangstelling van de Catalaanse grootmacht.

Barcelona begon het huidige seizoen met Marc-André Ter Stegen en Iñaki Peña als eerste en tweede keus. Nadat de Duitser in september een zware blessure opliep werd de ervaren Wojciech Szszesny bereid gevonden om terug te keren uit zijn pensioen. De Pool tekende een contract voor de rest van het lopende seizoen, Spaanse media melden dat trainer Hans-Dieter Flick dusdanig tevreden is over Szczesny dat hij hem ook volgend seizoen bij zijn selectie zou willen houden.

Dat zou slecht nieuws betekenen voor Peña (25), die na het wegvallen van Ter Stegen een prima indruk maakte als zijn vervanger maar zijn basisplaats inmiddels kwijt is aan Szczesny. Football España schrijft dat Barcelona bereid is om mee te werken aan een zomers vertrek van de Spanjaard, die nog vastligt tot medio 2026.

Mundo Deportivo: 'Verbruggen en vier andere keepers op shortlist Barcelona'

De club is er wel van overtuigd dat er achter de dertigers Ter Stegen (32) en Szczesny (34) nog een derde, jongere keeper aan de selectie moet worden toegevoegd. De Amerikaan Diego Kochen (18), die dit seizoen uitkomt voor Barcelona Atlètic, zou als 'te groen' worden gezien, waardoor de club de transfermarkt op moet. Volgens Mundo Deportivo bestaat de shortlist uit Joan Garcia (Espanyol), Diogo Costa (FC Porto), Alvaro Valles (Las Palmas), Verbruggen én Backhaus (20).

Backhaus werd vorig seizoen door FC Volendam gehuurd van Werder Bremen. De Duitser incasseerde in 33 Eredivisiewedstrijden 79 tegendoelpunten namens Het Andere Oranje, dat als zeventiende eindigde en daarmee rechtstreeks degradeerde. Afgelopen zomer keerde hij terug in Bremen, waar Backhaus tweede keus is achter Michael Zetterer, die we in Nederland nog kennen van zijn periode bij PEC Zwolle.

