Pijnlijke afstraffing voor FC Barcelona: PSG na waar spektakel door in de Champions League

Paris Saint-Germain heeft de halve finale van de Champions League bereikt na een spectaculaire overwinning op Barcelona. Na de 2-3 van vorige week en de vroege goal van Raphinha leek Barcelona op rozen te zitten, maar een rode kaart voor Araújo gooide roet in het eten. Nog voor rust scoorde Ousmane Dembélé voor PSG en in de tweede helft zorgde Vitinha en tweemaal Kylian Mbappé ervoor dat de Fransen met 1-4 wonnen in Barcelona.

Paris Saint-Germain moest flink aan de bak om de 3-2 achterstand goed te maken die het opliep vorige week tegen FC Barcelona. De ploeg van Luis Enrique zette Barça vanaf begin flink onder druk en de Catalanen hadden moeite om de bal in de ploeg te houden. De 1-0 voor de thuisploeg kwam dan ook volledig uit de lucht vallen. De zestienjarige Lamine Yamal versnelde langs de rechterflank en gaaf de bal voor op Raphinha. De Braziliaan kwam voor zijn tegenstander en werkte de bal met zijn knie in het doel. Niet heel veel later kreeg Robert Lewandowski een aardige kans om de voorsprong nog groter te maken, maar hij schoot hard over. Het spelbeeld bleef echter hetzelfde en de Parijzenaren begonnen kansen te creëren, zo stuitte Kylian Mbappé van dichtbij op Marc-André Ter Stegen.

Rode kaart Araújo

De wedstrijd kantelde volledig na een half uur voetballen. Na een onderschepping van Nuno Mendes brak Bradley Barcola door en werd hij net voor de zestienmeter neergehaald door Araújo. Barcola was echter doorgebroken en dus werd Araujo met rood van het veld gestuurd. Xavi greep gelijk in bij zijn ploeg en haalde smaakmaker Yamal naar de kant voor verdediger Iñigo Martínez. De daaropvolgende vrije trap werd net over geschoten door Ousmane Dembélé, die de hele avond werd uitgefloten wegens zijn verleden bij Barcelona. Dembélé kreeg de fans in Barcelona stil door vlak voor rust de gelijkmaker binnen te schieten na een fraaie voorzet van Barcola. De schade voor Barcelona had nog erger kunnen zijn, maar Dembélé volleerde de bal in de laatste seconden voor rust rakelings voorlangs.

Spectaculaire tweede helft

PSG ging in de tweede helft verder met waar ze gebleven waren en zette Barcelona stevig onder druk. Zo had Ter Stegen ontzettend veel moeite met een afstandsschot van Achraf Hakimi en schoot Fabian Ruiz van dichtbij naast. Na tien minuten in de tweede helft kwam PSG dan toch naast Barcelona over twee wedstrijden. Een hoekschop werd niet voor geslingerd, maar ging kort naar Vitinha die volledig vrij stond en vanaf twintig meter kon uithalen. Hij schoot de bal laag en hard in de verre hoek achter de kansloze Ter Stegen.

Barcelona nam de leiding bijna weer terug, maar Ilkay Gündogan schoot de bal op de buitenkant van de paal. Na ruim een uur voetballen maakte João Cancelo een oliedomme overtreding binnen het strafschopgebied op Dembélé. De Fransman ging richting de achterlijn, maar werd hard onderuit gehaald en dus belandde de bal op de stip. Mbappé ging achter de bal staan en schoot de bal overtuigend in de kruising. De gemoederen liepen hierna hoog op bij de bank van Barcelona en er vielen twee rode kaarten voor Xavi en de elftalleider.

De Catalanen gaven echter nog niet op en bleven knokken. Lewandowski was twintig minuten voor tijd dichtbij een treffer, maar zijn inzet werd gepakt door Gianluigi Donnarumma en Marquinhos voorkwam ternauwernood dat Ferran Torres de bal in de rebound kon binnenschieten. Ook Raphinha was dichtbij een treffer met een schuiver die voorlangs ging. Vlak voor tijd kreeg Barcelona nog een reuzenkans waarbij Robert Lewandowski voor eigen succes ging terwijl er verschillende ploeggenoten mee waren gelopen. De poging van de Pool werd geblokt door Marquinhos en even later viel het doek definitief voor Barça. Paris ontsnapte uit de counter via Mbappé en nadat Ter Stegen eerst nog een dubbele redding verrichtte, scoorde de Fransman alsnog de 1-4. Daarmee was het verzet van Barcelona gebroken en zo gaat Paris Saint-Germain naar de halve finale.

