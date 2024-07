'RB Leipzig ontvangt ‘lachwekkend’ en ‘surrealistisch’ bod van Barcelona op Olmo'

FC Barcelona zet nog altijd in op de komst van van RB Leipzig. Het bod dat de Duitsers daarvoor ontvingen van de Spaanse topclub is ‘lachwekkend’, zo weet SPORT. De Catalanen zouden bij het huidige voorstel deze zomer nog geen cent betalen aan Leipzig.

Volgens de Spaanse krant heeft Barcelona inmiddels een bod ingediend voor Olmo. Het zou gaan om een vast bedrag van veertig miljoen euro dat middels bonussen nog met twintig miljoen euro kan oplopen. Hoewel een bedrag van zestig miljoen euro wel is wat Leipzig voor de sterspeler verlangt, zijn het de betalingsvoorwaarden waar de nummer vier van het afgelopen Bundesliga-seizoen over struikelt.

Barça zou het vaste bedrag van veertig miljoen euro graag over vier termijnen willen betalen, waarbij iedere transactie in januari plaats zou vinden. Dat zou betekenen dat de Catalanen pas begin 2025 voor het eerst geld aan de Duitsers hoeven over te maken. Daarmee kan Hansi Flick al een half jaar over de middenvelder beschikken, zonder dat Leipzig hier een cent voor heeft ontvangen.

Wat betreft de bonussen, zou Barcelona een bedrag van vijf miljoen euro betalen per gewonnen landstitel en Champions League in de komende vijf seizoenen, met een maximum van twee zeges per competitie. Het voorstel van de Spanjaarden wordt in Duitsland als ‘belachelijk’, ‘lachwekkend’ en ‘surrealistisch’ gezien.

