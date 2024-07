‘Ajax ziet alternatief voor Rosario en mikt op transfervrije Barça-middenvelder’

Ajax heeft interesse in , zo weet het doorgaans betrouwbare Transferwatch.nl. De inmiddels clubloze middenvelder annex rechtsback speelde zijn hele carrière voor FC Barcelona, maar liep daar deze zomer uit zijn contract.

Afgelopen voetbaljaargang was Roberto aanvoerder van Barça, waarvoor hij 24 duels speelde in alle competities. Daarin was hij drie keer trefzeker en leverde hij drie assists. Uiteindelijk koos de club ervoor het contract van de routinier niet te verlengen, waardoor hij nu transfervrij mag vertrekken.

Volgens het medium ziet Ajax in de Spanjaard een buitenkansje. Voor zijn positie is ook Pablo Rosario van OGC Nice in beeld, maar door de multifunctionaliteit van Roberto zou ook hij een goede optie zijn voor de ploeg van Francesco Farioli.

Overigens hebben de Amsterdammers te maken met flinke concurrentie in de strijd om de transfervrije Spanjaard. Onder meer West Ham United en Aston Villa, clubs die er financieel een stuk beter voorstaan dan Ajax, zouden Roberto graag inlijven. De clubleiding van de Amsterdammers zou wel al een gesprek hebben gevoerd met de middenvelder, waarbij hem een sportief beeld is geschetst. Toch zal er eerst verkocht moeten worden voor hij vastgelegd zou kunnen worden.

