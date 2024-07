Strijd om Xavi Simons 'nek-aan-nek-race': Falk ziet één club groot voordeel hebben

Voetbalvolgers in heel Europa vragen zich de afgelopen weken massaal af waar volgend seizoen zijn kunsten gaat vertonen. De middenvelder lijkt sowieso opnieuw voor een (tijdelijk) vertrek bij Paris Saint-Germain te staan, de Duitse topclubs Bayern München en RB Leipzig - dat hem het afgelopen seizoen al huurde van de Parijzenaars - dingen naar zijn handtekening. Transferjournalist Christian Falk (BILD) ziet een duidelijk voordeel voor één van beide clubs.

Simons keerde afgelopen zomer na een uitstekend seizoen in de Eredivisie bij PSV terug in Parijs, maar werd door PSG direct op huurbasis in Leipzig gestald. De 21-jarige middenvelder maakte een uitstekende indruk bij de Bundesliga-club, en eindigde in alle competities zowel qua doelpunten (tien) als assists (vijftien) in de dubbele cijfers. Leipzig hoopt dan ook van harte Simons komend seizoen opnieuw te kunnen huren, maar krijgt in eigen land concurrentie van Bayern, terwijl ook Premier League-giganten Arsenal en Manchester United interesse zouden hebben.

In zijn column voor CaughtOffside spreekt Falk van een 'nek-aan-nek-race' tussen Bayern en Leipzig. "De ene dag lijkt Leipzig de overhand te hebben. De dag daarna gelooft Bayern dat ze de race leiden." De journalist ziet echter een duidelijk voordeel voor Leipzig: "De deal met PSG is voor hen makkelijker te maken, want zij willen hem alleen huren. Bayern wil in ieder geval een optie tot koop."

Bovendien heeft Der Rekordmeister meerdere ijzers in het vuur. "Het feit dat Bayern de kansen van Leipzig zeer serieus neemt, blijkt wel uit het feit dat ze stevig bieden op Désiré Doué (Stade Rennais, red.). Eén ding is duidelijk: de vraag is of het Doué of Simons wordt. De club zal niet beide spelers gaan aantrekken en zal een beslissing moeten maken."

