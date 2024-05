Verslaggever confronteert Arne Slot: 'Ik zie een speler die worstelt, die ik niet vrij zie spelen'

Arne Slot ziet Ramiz Zerrouki niet worstelen bij Feyenoord, zoals een verslaggever van de NOS hem zondag na afloop van de wedstrijd tegen NEC voorlegde. Slot vindt het logisch dat de Algerijnse middenvelder zich nog moet aanpassen aan bepaalde aspecten in het spel van Feyenoord in vergelijking met het spel wat hij bij FC Twente gewend was, maar is tevreden over de middenvelder.

Na afloop van de gewonnen wedstrijd van Feyenoord tegen NEC stelde een verslaggever van de NOS de coach van Feyenoord een vraag over de vorm van Zerrouki: "Toch even Zerrouki, ik zie hem vandaag spelen... Ik kijk naar een speler die worstelt, die het lastig heeft, die ik niet vrij zie spelen zoals ik hem wel kende. Hoe zie jij dat?", vraagt de journalist aan Slot: "Ik weet niet of ik die mening deel. Ik denk dat het wel meevalt", stelt de trainer van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Slot heeft Zerrouki, ondanks dat hij van een grote club in Nederland komt, zich ook moeten aanpassen: "Ik denk dat de overgang van een hele goede club als FC Twente naar een topclub, toch ook nog wel aanwezig is. Dat zit hem met name in de manier van spelen. Waar FC Twente vorig seizoen met enige regelmaat wat compact terugzakte op eigen helft, is hij nu constant de enige verdedigende middenvelder in een super aanvallend elftal", legt de coach van Feyenoord uit.

Slot vindt daarnaast dat Zerrouki grote schoenen te vullen heeft met het innemen van de positie van Mats Wieffer, die daar voor zijn blessure wekelijks uitblonk in het shirt van Feyenoord. Toch is de trainer van Feyenoord positief over de manier waarop Zerrouki zich manifesteert bij Feyenoord: "Ik zie Zerrouki ook heel veel goede dingen doen, die ik hem ook in zijn FC Twente-periode heb zien doen", besluit de coach.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart wijst opvallende trainer aan voor Feyenoord

Rafael van der Vaart doet een opvallende trainersuggestie voor Feyenoord. "Misschien zeg ik iets geks en word ik uitgelachen."