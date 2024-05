Voetbalhooligans vallen pro-Palestina activisten aan met vuurwerk in Amsterdam

Voetbalhooligans hebben zaterdagmiddag op het Museumplein in Amsterdam de confrontatie gezocht met pro-Palestijnse activisten, zo valt te zien op beelden van het X-account Voetbal Ultras. Volgens De Telegraaf zijn er zeven verdachten aangehouden.

“Uit het niets kwam een stuk of tien personen het protest ingerend”, vertelt een politiewoordvoerder tegenover de krant. De mannen waren in het zwart gekleed, wat ook valt te zien op de beelden. “Ze begonnen in de wilde weg te schoppen en slaan.” Daarnaast is er illegaal vuurwerk afgestoken door de voetbalhooligans. De politie heeft een zevental verdachten aangehouden. Vier daarvan ter plaatse voor openlijke geweldpleging en drie nog later op basis van herkenning.

Op de beelden van Voetbal Ultras is inderdaad te zien dat de hooligans vuurwerk en fakkels afsteken in de richting van de pro-Palestina betogers. Ook tonen de beelden dat er door de romeo's (undercoveragenten in burger) diverse aanhoudingen worden verricht.

Groep voetbalsupporters zochten de confrontatie op met pro-Palestijnse activisten in Amsterdam. Meerdere personen zijn aangehouden. Ook zouden de tegendemonstranten vuurwerk en fakkels bij zich hebben gehad. pic.twitter.com/qzzR3w7hGt — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 11, 2024 Meerdere aanhoudingen zijn verricht. pic.twitter.com/pQoc80bUSJ — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 11, 2024

