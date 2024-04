Van Halst laat tafel schrikken met onthulling over voorbereiding Ajax: ‘Bizar! Dat mag niet bij een club als Ajax!’

Jan van Halst voelde al vroeg aan dat het niet boterde tussen Sven Mislintat en Maurice Steijn, zo onthult hij bij Rondo. Van Halst, die bij Ajax actief was als voetbalcommissaris en interim-directeur, deelde bij het programma van Ziggo Sport zijn visie over de dramatisch verlopen samenwerking tussen de Amsterdammers en Mislintat.

“Ik kreeg na een paar weken door dat er wrijving was tussen Sven en de trainer Maurice, dat is van kwaad tot erger geworden. Daar heb ik ook wel mee geworsteld, want wanneer ga je er nou echt bovenop zitten?”, zegt Van Halst, die de transfer van Diant Ramaj als voorbeeld neemt.

“Het is bekend dat de transfer van Ramaj een discussie was. Het is helemaal niet erg dat er discussie was, maar ik proefde gewoon dat er een beetje venijn in zat. Het was niet respectvol naar elkaar toe. Ik geef niemand de schuld, maar ik denk dan: dit is niet hoe je samen moet werken. Dat heeft me ook wel gestoken.”

Ik heb mijn zomervakantie aan de kant geschoven en ben naar het trainingskamp gereden, want ik voelde al…”, zegt Van Halst, die zijn zin vervolgens niet af maakt. “Zo vroeg al? Voelde je dat al in de voorbereiding?”, reageert Wytse van der Goot. “Ja… dat voelde ik wel als rvc-lid. Op alle ‘hoofdposities’ was op dat moment even niemand. Geen algemeen directeur, geen hoofd scouting, geen hoofd opleidingen en een hele nieuwe technisch directeur. En een voetbalcommissaris (Van Halst zelf) die ook net komt kijken”, legt Van Halst uit. Marco van Basten weet niet wat hij hoort: “Bizar! Dat mag niet bij een club als Ajax!”

