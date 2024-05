Koeman maakt voorlopige selectie bekend: deze spelers kunnen het EK vergeten

Ronald Koeman heeft donderdagavond zijn voorlopige selectie voor het Europees Kampioenschap van komende zomer in Duitsland bekendgemaakt. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft daarin plaats voor dertig namen. Een aantal spelers weet dus nu al dat het deelname aan het eindtoernooi uit het hoofd moet zeggen. Zo zullen onder meer , , Noa Lang en niet mee afreizen naar Duitsland.

Als we kijken naar de positie onder de lat, dan zien we dat Marco Bizot, Jasper Cillessen én Andries Noppert niet op een uitnodiging voor het EK hoeven te rekenen. De doelmannen van respectievelijk Stade Brest, NEC en sc Heerenveen maken geen deel uit van de voorlopige selectie. Noppert was een kleine twee jaar geleden tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar nog de meest verrassende naam in de basiself van toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Noppert stond in alle groepsduels én achtste en kwartfinale onder de lat, maar verscheen na dat toernooi niet meer onder de lat van Oranje.

Achterin heeft Koeman een stuk minder lastige knopen moeten doorhakken dan een paar maanden geleden nog werd voorzien. De keuzeheer zag bijvoorbeeld Sven Botman (Newcastle United) wegvallen met een zware blessure, terwijl Jurriën Timber al snel na zijn transfer van Ajax naar Arsenal een ernstige knieblessure opliep en daardoor maanden buitenspel heeft gestaan. De voormalig Ajacied leek na een hoopvolle rentree bij de beloften van Arsenal nog te mogen hopen op een plek in de EK-selectie, maar het toernooi in Duitsland komt voor hem te vroeg. Ook Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jordan Teze (PSV) en Thomas Beelen (Feyenoord) blijven thuis.

Dat geldt ook voor Mats Wieffer. De middenvelder van Feyenoord is normaal gesproken een zekerheidje in de selectie van Koeman en stevende misschien wel af op een basisplaats in Duitsland, maar een bovenbeenblessure houdt hem inmiddels al bijna een maand aan de kant en dat zal voorlopig nog wel even zo blijven. Voorin heeft Koeman sowieso geen plek voor Joshua Zirkzee. De spits maakt dit seizoen veel indruk bij Bologna en leek zich in maart voor het eerst te mogen melden bij het ‘grote’ Oranje, maar een blessure stak daar een stokje voor. Koeman kreeg hem zodoende niet van dichtbij in actie te zien en neemt hem, naar alle waarschijnlijkheid om die reden, ook niet op in zijn voorselectie. Bovendien raakte Zirkzee onlangs in de competitiewedstrijd tegen Napoli nog geblesseerd.

Ook Thijs Dallinga (Toulouse), Steven Berghuis (Ajax) en Calvin Stengs (Feyenoord) moeten deelname aan het EK uit hun hoofd zetten. Dallinga debuteerde onder Koeman in Oranje, terwijl Stengs in november een spectaculaire rentree beleefde. De linkspoot was tegen Gibraltar meteen driemaal trefzeker en dit seizoen een van de smaakmakers in Rotterdam-Zuid, maar de ultieme bekroning blijft dus uit. Crysencio Summerville (Leeds United) en Justin Kluivert (Bournemouth), die na een goed seizoen in Engeland zullen hebben gedroomd van het EK, zullen eveneens niet van de partij zijn. Dat geldt ook voor Noa Lang. De dribbelaar keerde vorige zomer bij PSV terug op de Nederlandse velden en beleefde een overtuigende start, maar worstelt al een lange tijd met zijn lichaam. Lang kwam al sinds eind januari niet meer in actie. Het EK gaat dus logischerwijs aan zijn neus voorbij.

