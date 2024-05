Ajax-middenvelder Silvano Vos stelt duidelijke eis aan nieuwe hoofdtrainer: 'Dat is wel belangrijk'

Ajax-middenvelder vindt het belangrijk dat de nieuwe hoofdtrainer, wie het ook mag worden, de club en de geschiedenis kent. Dat vertelt het talent in gesprek met Kale & Kokkie. Vos heeft momenteel een voorkeur voor de komst van een Nederlandse trainer, maar dat is ook omdat hij nog niet eerder onder een buitenlander heeft gewerkt.

De invulling van het hoofdtrainerschap bij Ajax houdt de gemoederen flink bezig. Volgens De Telegraaf was Erik ten Hag de droomkandidaat van technisch directeur Alex Kroes, die ook gesprekken voerde met Graham Potter. De Engelsman had wel oren naar de functie in Amsterdam, maar zag zichzelf niet op dit moment instappen. Duidelijk was dat Ajax op dat moment al op twee borden schakelde. De nummer vijf van de Eredivisie lijkt nu voor Francesco Farioli te hebben gekozen. Mike Verweij meldde eerder deze week nog dat Ajax en Farioli op hoofdlijnen akkoord waren over een verhuizing naar Amsterdam, maar volgens de club is het nog niet zover.

Ook in de nieuwe aflevering van Kale & Kokkie op AT5 gaat het over de positie van hoofdtrainer. Vos debuteerde in het huidige seizoen onder Maurice Steijn in Ajax 1 en mocht ook na het vertrek van de Hagenaar en de aanstelling van John van ’t Schip meermaals binnen de lijnen verschijnen. De jonge middenvelder speelt na de zomer andermaal onder een nieuwe trainer. Kale en Kokkie zijn wel benieuwd of Vos liever een Nederlander of een buitenlandse coach ziet komen. “Persoonlijk denk ik toch wel een Nederlandse trainer. Ik weet niet hoe een buitenlandse trainer is, want dat is ook nieuw voor mij. Maar voor nu, omdat ik zelf nog nooit een buitenlandse trainer heb gehad, denk ik wel gewoon een Nederlandse trainer”, zo klinkt het.

Vos vindt het een vereiste, of het nou een Nederlander of buitenlander wordt, dat de nieuwe trainer zijn nieuwe werkgever goed kent. “Ik vind persoonlijk dat als je naar een club gaat, dan moet je sowieso de club en de geschiedenis kennen”, zegt de middenvelder. “Dat is wel belangrijk.” Kokkie, die woensdagavond de wedstrijd tussen OGC Nice, de huidige werkgever van Farioli, en Paris Saint-Germain op de voet volgde, denkt te weten wat er sowieso moet gebeuren als de Italiaan richting Amsterdam komt. “Als hij coach van Ajax wordt, dan denk ik dat iedereen aardig zijn conditie mag gaan trainen, want hij zette ze (PSG, red.) wel vast. Hoog drukzetten, ver vooruit. En als je heel eerlijk bent: die wedstrijd hadden ze eigenlijk met 4-1 moeten winnen.”

Farioli, die bij OGC Nice nog een contract tot medio 2025 heeft, verloor woensdagavond met zijn huidige ploeg met 1-2 van de kampioen. Daardoor moet OGC Nice de vierde plaats en kwalificatie voor de voorronde van de Champions League uit het hoofd zetten. Met nog één wedstrijd te gaan is de achterstand op LOSC Lille Stade Brest immers vier punten.

