Reijnders in topvorm op weg naar EK met wonderschone treffer voor AC Milan

heeft zaterdagavond maar weer eens laten zien prima in vorm te zijn. De middenvelder van AC Milan besloot in de tweede helft in het met 5-1 gewonnen duel tegen Cagliari van flinke afstand uit te halen en knalde de bal op zeer fraaie wijze in de linkerhoek. Het was voor Reijnders zijn derde treffer van het seizoen, waarmee hij wederom op de deur van bondscoach Ronald Koeman klopt.

Reijnders mocht bij de Milanezen in de basis beginnen en speelde een ijzersterke wedstrijd tegen Cagliari. Na een uur spelen stond het 2-0 in San Siro door doelpunten van Ismaël Bennacer en Christian Pulisic. Even leek Cagliari het duel weer spanend te maken, maar na de prachtige 3-1 van de Nederlander liep AC Milan via treffers van Rafael Leão en opnieuw Pulisic uit naar een 5-1 overwinning.

Door de winst is de ploeg van trainer Stefano Pioli verzekerd van de tweede plaats in de Serie A. Het was overigens alweer even geleden dat I Rossoneri wist te winnen: in de afgelopen zes wedstrijden werd er driemaal verloren en drie keer gelijkgespeeld. Een van de drie nederlagen was tegen rivaal Internazionale op 22 april, waarna die ploeg landskampioen werd.

Reijnders! Wat een 𝘽𝙀𝘼𝙐𝙏𝙔! 😍

De Nederlander probeert het van afstand en schiet raak! 3-1 op het scorebord in Milaan ✨#ZiggoSport #SerieA #MilanCagliari pic.twitter.com/e8KWfSdlcO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2024

