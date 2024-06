Koeman moet hele lastige knoop doorhakken: 'Ik snap ook wel dat ik daar Kamervragen over zou kunnen krijgen'

Ronald Koeman moet bij het Nederlands elftal een lastige knoop doorhakken: blijft hij op de rechterflank vasthouden aan of krijgt nu écht de kans om zich te laten zien? Ron Vlaar denkt dat de vleugelverdediger van Bayer Leverkusen de ‘verrassing’ gaat worden tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland. Volgens Jeremain Lens kun je Dumfries echter niet zomaar uit de basis halen.

Frimpong maakt al twee seizoenen veel indruk in Duitsland. De rappe vleugelspeler behoorde vorig jaar al tot de uitblinkers in de Bundesliga en deed er in het afgelopen seizoen zelfs nog een paar schepjes bovenop. In 31 competitieduels was hij goed voor negen doelpunten en evenveel assists. Bovendien kroonde hij zich met Bayer Leverkusen ongeslagen tot landskampioen. Ook in de Europa League en DFB-Pokal had Frimpong zijn waarde, waardoor hij het seizoen uiteindelijk afsloot met veertien doelpunten en twaalf assists in 47 wedstrijden in alle competities.

In het Nederlands elftal heeft Frimpong zich nog niet kunnen onderscheiden. Hij debuteerde (pas) op 13 oktober in Oranje en speelde in maart tegen Schotland zijn tweede interland. Frimpong mocht het tegen de Schotten vanaf het begin laten zien, maar kon als rechtsback in een 4-3-3-systeem niet overtuigen. Dumfries heeft zijn visitekaartje in de nationale ploeg natuurlijk al lang en breed afgegeven. Dat maakt het voor Koeman een lastige puzzel. Vlaar neigt naar Frimpong. “Mijn speler van het elftal waar ik gewoon heel veel vertrouwen in heb is Frimpong”, zegt de oud-verdediger met Lens in de auto in het programma Oranje Road Trip van OnsOranje.

“Ik denk dat hij op de rechterflank een verrassing gaat worden voor ons”, zegt Vlaar over Frimpong. Lens is een stuk minder uitgesproken en wijst zijn voormalig teamgenoot bij Oranje op het feit dat je Dumfries ‘niet zomaar’ uit het elftal kunt halen. “Nee, mee eens. Ik snap ook wel dat het een dilemma is. Ik snap ook wel dat ik daar Kamervragen over zou kunnen krijgen. Ja, ik weet niet. Frimpong heeft het hele jaar gewoon gevlamd bij Leverkusen. Ongeslagen kampioen geworden”, aldus Vlaar.

Het Nederlands elftal oefent donderdagavond tegen Canada en vier dagen later tegen IJsland. Op 16 juni staat de eerste groepswedstrijd tegen Polen op het programma. Oranje neemt het vervolgens op 21 juni op tegen Frankrijk en 25 juni tegen Oostenrijk.

