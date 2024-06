Pessimisme over Oranje: 'Memphis heeft het alleen maar over Ghana, ga lekker naar Ghana'

Rob Jacobs, voormalig voetballer en voetbaltrainer, heeft zeer weinig vertrouwen in het Nederlands elftal. In het programma FC Rijnmond geeft de tachtigjarige analist aan dat hij denkt dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman na drie wedstrijden weer terug naar huis kan gaan.

"Worden we Europees Kampioen?", vraagt presentator Bart Nolles in het programma FC Rijnmond aan Jacobs: "Nee, wij zijn na drie ronden thuis, omdat we te veel goede spelers niet honderd procent fit hebben. Frenkie de Jong zie ik niet fit zijn. Memphis Depay heeft het alleen maar over Ghana, ga lekker naar Ghana zou ik zeggen", zegt Jacobs, waarna de rest van de analisten beginnen te gniffelen.

Jacobs noemt Ghana, omdat bekend is dat de aanvaller van het Nederlands elftal een speciale band heeft met het Afrikaanse land. De Moordrechter heeft het land, waar zijn vader vandaan komt, in het verleden regelmatig bezocht. Memphis heeft zich van zijn beste kant laten zien door ook een stichting op te richten in Ghana, de MemphisFoundation, waarmee de voetballer opkomt voor dove en blinde kinderen in Ghana.

De tachtigjarige analyticus vervolgt: "Wij hebben te weinig kwaliteiten voorin", geeft Jacobs aan, waarna hij wel positiever wordt over de rest van de selectie. "Een middenveld, allemaal geweldige spelers, met op dit moment de grote uitblinker Koopmeiners: fantastisch! Achterin, zet de namen erbij van de clubs waar ze spelen, maar daar hoort Justin Bijlow achter. En voor de rest niemand", zegt Jacobs tot slot over Bijlow zijn concurrenten Bart Verbruggen en Mark Flekken.

