Mbappé geeft schop na aan PSG: ‘Ze spraken agressief tegen mij’

heeft daags na zijn presentatie bij Real Madrid hard uitgehaald naar zijn voormalige club Paris Saint-Germain. De aanvaller onthult dat vorig jaar tegen hem werd gezegd dat hij een seizoen op de bank moest zitten als hij niet bijtekende.

“Dat is mij verteld, dat hebben ze me duidelijk gemaakt”, begint Mbappé daarover op de persconferentie in aanloop naar de oefenwedstrijd tegen Luxemburg. “Het is me verteld via de media en recht in mijn gezicht. Het was heel duidelijk. Ze spraken agressief tegen mij. Daardoor was ik ervan overtuigd dat ik niet zou spelen.”

Volgens Mbappé zijn er twee mannen er verantwoordelijk voor dat hij zijn laatste seizoen in Parijs wel minuten kon maken. “De mensen die mij hebben gered, zijn trainer Luis Enrique en sportief directeur Luis Campos”, gaat hij verder. “Dat is waarom ik altijd dankbaar ben geweest naar hen toe en waarom mijn ambities afgelopen jaar anders waren.”

Mbappé rondde maandagavond eindelijk zijn langverwachte transfer naar Real Madrid af. De aanvaller liep na het afgelopen seizoen na zeven seizoenen uit zijn contract in Parijs, waarna hij transfervrij naar Spanje vertrok. Voor de Fransman kwam daarmee een droom in vervulling, want hij hoopte al langer om ooit voor de Madrilenen te spelen.

