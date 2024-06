Oefeninterland Portugal leidt opnieuw tot vraagtekens bij Ajax: 'Een minuut stilte voor de mensen die zeiden dat...'

Portugal boekte dinsdagavond, veertien dagen voor de eerste groepswedstrijd van het Europees Kampioenschap tegen Tsjechië, een 4-2 overwinning op Finland. Bruno Fernandes stal met twee treffers de show, maar de complimenten zijn vooral voor . De oud-aanvaller van Ajax verscheen tegen Finland pas voor de tweede keer binnen de lijnen bij de nationale ploeg en verzorgde meteen twee assists.

Het optreden van Conceição in de oefeninterland tussen Portugal en Finland zal in Amsterdam ongetwijfeld opnieuw tot vraagtekens leiden. Ajax telde in de zomer van 2022 vijf miljoen euro neer voor de kleine aanvaller, die destijds te boek stond als groot talent. De Nederlandse recordkampioen had met Conceição het plan om hem als stand-in van Antony rustig te brengen, zodat hij de Braziliaan na het seizoen 2022/23 definitief kon vervangen. Maar het liep anders. Antony verkaste nog in dezelfde zomer naar Manchester United, waarna er op de rechterflank van Ajax een stoelendans plaatsvond. Conceição was telkens te laat, want hij slaagde er maar niet in een basisplaats te veroveren.

Artikel gaat verder onder video

De Portugees was er na één seizoen al klaar mee en diende afgelopen zomer zijn vertrekwens in bij de Amsterdamse leiding. Die wilde hem in eerste instantie niet laten gaan, maar in de laatste dagen van de transferwindow keerde hij alsnog terug naar FC Porto. Bij zijn oude club werd Conceição in eerste instantie opnieuw rustig gebracht, maar eenmaal een basisplaats veroverd gaf hij zijn plek niet meer uit handen. Hij maakte indruk in de Champions League met zijn optredens tegen Arsenal en eindigde het seizoen uiteindelijk op acht doelpunten en evenveel assists in 43 wedstrijden in alle competities. Zijn goede prestaties bij FC Porto leverden hem een uitverkiezing op voor de nationale ploeg. Conceição debuteerde op 26 maart voor zijn land.

Ruim twee maanden later verscheen hij voor het eerst aan de aftrap. Conceição betaalde het vertrouwen van bondscoach Roberto Martínez terug met een sterk optreden en twee assists, waarmee hij een groot aandeel had in de 4-2 overwinning op Finland. Bovendien versierde Conceição ook nog een strafschop. Op X krijgen de Portugezen geen genoegen van de Ajax-flop. “Een minuut stilte voor de mensen die zeiden dat Conceição geen plaats had in de nationale ploeg” en “hij verdiende de oproep niet… zeiden de idioten. Conceição: irriteert velen, speelt als weinig anderen”, zo klinkt het onder meer.

In Amsterdam zal men er met gemengde gevoelens naar kijken. FC Porto haalt Conceição na de zomer definitief terug naar zijn thuisland en betaalt Ajax tien miljoen euro. De Amsterdammers maken daarmee winst op de buitenspeler en kunnen het geld eventueel gebruiken in hun zoektocht naar een nieuwe… buitenspeler. Een rechtsbuiten zou bij Ajax bovenaan het verlanglijstje staan voor volgend seizoen. Met Conceição leek de nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland goud in handen te hebben, maar in de Eredivisie kwam het er simpelweg niet uit. Voor Conceição heeft het uiteindelijk goed uitgepakt: hij strijdt deze zomer met wereldsterren als Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rafael Leão en Bruno Fernandes om de Europese titel.

