In vorm verkerende De Ligt spreekt verwachting uit voor EK: ‘Ik hoef me niet meer te bewijzen’

verwacht dat hij op het Europees Kampioenschap een basisplaats heeft. De mandekker speelt graag als rechter centrale verdediger en zal daarin concurreren met Stefan de Vrij en Lutsharel Geertruida.

“Ik denk dat de kansen op een basisplek best aardig zijn, als je bij Bayern veel hebt gespeeld”, spreekt De Ligt vol vertrouwen uit in gesprek met NU.nl. “Ik hoef me niet meer te bewijzen. Ik heb zeker in de Champions League dit seizoen laten zien wat ik kan en wat ik een team kan brengen.” De verdediger speelde dit seizoen bijna alle wedstrijden in de knock-outfase van het miljardenbal van begin tot eind. Alleen in de uitwedstrijd tegen Lazio begon hij op de bank, terwijl hij de eerste halve finale tegen Real Madrid moest overslaan met een blessure.

Hoewel De Ligt pas 24 jaar oud is, heeft hij al 44 wedstrijden voor Oranje achter zijn naam staan en speelde hij met het EK in 2021 en het WK in 2022 al twee eindrondes. Daarmee is hij een van de meer ervaren spelers in de selectie van Ronald Koeman. “Ik neem de ervaring van die toernooien mee”, geeft hij aan. Naar eigen zeggen is hij wel ‘rijper’ geworden door de ervaring van die toernooien. “Ik sta anders in het leven en het voetbal, ben relaxter dan vroeger. Spelen op een eindtoernooi is totaal anders dan een normale interland. Die ervaring wil ik op anderen overbrengen.”

Tijdens het toernooi heeft De Ligt hoge verwachtingen van Oranje, maar hij is wel voorzichtig. “Ik geloof dat we tegen niemand kansloos zijn, maar we ook van iedereen kunnen verliezen. Op papier zijn we niet de beste ploeg. Wij moeten zorgen dat andere teams denken: pfoe, tegen dit Nederland speel ik liever niet. Zo'n team kunnen we worden, hoor. We hebben veel spelers die in topcompetities uitkomen. Het gaat erom dat we het goede groepsgevoel creëren. De eerste wedstrijd (tegen Polen, red.) wordt belangrijk. Als we die winnen, komt er iets los en kunnen we wat moois bereiken”, besluit hij.

