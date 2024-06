Opvallende ontwikkeling op het EK: 'Tien jaar geleden was dat heel normaal'

Op het Europees Kampioenschap in Duitsland, dat over een kleine twee weken begint, zal een aantal spelers in actie komen hun brood verdienen bij een club uit het Midden-Oosten. Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou ziet dat er in dat opzicht een opvallende ontwikkeling heeft plaatsgevonden sinds Wesley Sneijder is 2018 een contract tekende bij Al-Gharafa in Qatar en prompt uit beeld verdween bij de toenmalige én huidige Nederlandse bondscoach Ronald Koeman.

In de AD Voetbalpodcast wordt de selectie van Portugal onder de loep genomen, naar aanleiding van een vraag van Mossou's collega Maarten Wijffels. De Portugese bondscoach Roberto Martínez heeft in zijn keurkorps in de persoon van Gonçalo Inácio maar één speler van landskampioen Sporting Clube de Portugal opgenomen, terwijl er met Cristiano Ronaldo, Otávio Monteiro (beiden Al-Nassr) en Rúben Neves (Al-Hilal) drie spelers uit 'de woestijn', zoals Wijffels en Mossou het omschrijven, van de partij zijn.

"Dat is een beetje de trend", zegt Mossou, "dat spelen in het Midden-Oosten niet het einde van je carrière betekent." Dat was in het recente verleden wel anders, ziet de journalist: "Ongeveer tien jaar geleden (feitelijk zes, red.), toen ging Sneijder in Qatar spelen en was het voor Koeman meteen 'einde-interlandcarrière'. Dat was toen ook heel normaal, op dat vlak is er een stap gezet." Dat spelers uit de Amerikaanse MLS vaak wél uit beeld verdwijnen, noemt Mossou in dat licht 'eigenlijk best gek', aangezien het niveau in die competitie in zijn ogen de afgelopen jaren ook flink vooruit is gegaan.

Andere landen

Ook Koeman is sinds het afzwaaien van Sneijder tot inkeer gekomen, getuige het feit dat Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq) in Duitsland 'gewoon' deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal. Andere spelers die hun brood verdienen in het Midden-Oosten en komende zomer in actie kunnen komen op de EK-eindronde zijn onder meer Ronaldo's ploeggenoten Aymeric Laporte en Marcelo Brozovic, die zijn opgeroepen voor de nationale ploegen van respectievelijk Spanje en Kroatië. Ook een land als Servië neemt in de personen van Sergej Milinkovic-Savic en Aleksandar Mitrovic (beiden Al-Hilal) twee spelers uit de Saudische competitie mee. Opvallend genoeg verruilde de Engelsman Jordan Henderson het Saudische Al-Ettifaq afgelopen winter voor Ajax omdat hij in Europa meer kans dacht te maken op een plek in de EK-selectie, maar liet bondscoach Gareth Southgate de 81-voudig international alsnog thuis.

