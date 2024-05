Rashford grote afwezige in voorselectie Engeland, Southgate neemt één voormalig Eredivisiespeler mee

Gareth Southgate heeft de voorlopige selectie van Engeland voor het Europees Kampioenschap bekendgemaakt. Zoals eerder op dinsdag naar buiten kwam, zit Ajacied niet bij de selectie. Ook andere grote namen, zoals , moeten het toernooi aan zich voorbij laten gaan.

Engeland is één van de favorieten voor de eindzege van het toernooi in Duitsland. Daarbij zullen ze het wel moeten stellen zonder Henderson, die door Southgate is gepasseerd. Andere oudgedienden die opvallen in afwezigheid zijn Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Chelsea) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

Ondanks het ontbreken van Henderson, is er toch één speler in de voorselectie van Southgate die een verleden heeft in de Eredivisie. Everton-verdediger Jarrad Branthwaite speelde vorig seizoen nog op huurbasis voor PSV en heeft zich dit seizoen ontpopt tot een van de beter verdedigers in de Premier League.

Grote namen die wel zijn opgenomen in de voorselectie voor het EK, zijn Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden, Jack Grealish (beiden Manchester City), Declan Rice, Bukayo Saka (beiden Arsenal) en Harry Kane (Bayern München). Laatstgenoemde kampt momenteel wel nog met een rugblessure, waardoor zijn deelname aan het EK nog niet zeker is.

Keepers: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Burnley)

Verdedigers: Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Manchester United), Kieran Trippier (Newcastle United), Luke Shaw (Manchester United), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarrad Branthwaite (Everton), Jarell Quansah (Liverpool)

Middenvelders: Declan Rice (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), James Maddison (Tottenham Hotspur), Kobbie Mainoo (Manchester United), Curtis Jones (Liverpool), Adam Wharton (Crystal Palace)

Aanvallers: Harry Kane (Bayern München), Jack Grealish (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa), Jarrod Bowen (West Ham United), Ivan Toney (Brentford), Eberechi Eze (Crystal Palace), Cole Palmer (Chelsea), Anthony Gordon (Newcastle United)