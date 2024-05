Driessen ziet Van Bommel niet bij Feyenoord passen: ‘Je moet eerder aan zo’n trainer denken’

Valentijn Driessen en Mike Verweij denken niet dat Mark van Bommel een serieuze optie is om Arne Slot op te volgen bij Feyenoord. De naam van de voormalig PSV’er is de afgelopen weken met regelmaat genoemd, maar volgens de journalisten van De Telegraaf zijn Feyenoord en Van Bommel niet de juiste combinatie.

“Ik denk niet dat hij past in het profiel”, begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Je moet toch wel een beetje kijken naar iemand die het Slot-signatuur heeft. Daarin lopen die spelers nu drie jaar mee. Daarvoor zijn spelers gehaald de afgelopen jaren, onder anderen de succesaankoop Ayase Ueda. Daar zien ze nog wel toekomst in, dus ik denk dat je meer aan zo’n trainer moet denken.”

Volgens Verweij is het ook voor Van Bommel geen goede keuze om nu bij Feyenoord in te stappen. “Het zou een heel dom instapmoment voor Van Bommel zijn als die kans zich wel voordoet. Wat heb je nou te winnen na Slot? Kampioen geworden, nu de groepsfase Champions League in, beker gewonnen. Ik denk dat Van Bommel voor zijn eigen carrière beter niet in Feyenoord kan stappen.”

