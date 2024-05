Valentijn Driessen haalt uit na emotionele beelden: ‘Dit is zeer zwak acteerwerk!’

Valentijn Driessen vindt de tranen van Mark van Bommel bij zijn laatste wedstrijd als trainer van Antwerp FC overdreven, zo laat hij weten in de uitzending van De Oranjezomer. Van Bommel hield het op de persconferentie, na de wedstrijd tegen Anderlecht (3-1 winst), niet droog.

“Zwak acteerwerk. Hij is daar twee jaar trainer. In het tweede jaar is alles in het water gevallen. Dan ga je niet met tranen weg en dan zeg je niet dat de club in je hart zit”, is Driessen van mening. “Hij heeft bij FC Barcelona, AC Milan en PSV gevoetbald… Dit is echt voor de bühne. Ik ben heel benieuwd of hij nog aan een club komt, want zijn naam hoor je nergens”, gaat de journalist van De Telegraaf verder.

Artikel gaat verder onder video

“We hebben anderhalf jaar alleen maar goede dingen meegemaakt. Alles gewonnen wat er te winnen valt. Maar dat moment tegen Cercle zal ik nooit vergeten. We hebben twee jaar mooie momenten gehad”, aldus Van Bommel, die vervolgens tegen de tranen moest vechten. “Verdomme, is Ritchie (De Laet, red.) niet geblesseerd begin ik zo te huilen”, verzuchtte de oefenmeester. “Dit is toch pure emotie?”, zegt Hélène Hendriks na het zien van de beelden. “Ik vind het ook wel heel veel”, zegt Jack van Gelder.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jansma: ‘Ik ga iets geks zeggen: ik ben fan en verwacht hem in de basis op het EK’

Kees Jansma weet wie hoe dan ook moet spelen op het EK bij Oranje.