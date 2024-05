Mark van Bommel kan emoties niet bedwingen tijdens laatste persconferentie: 'Verdomme, zeg'

Mark van Bommel heeft na afloop van de laatste wedstrijd geëmotioneerd afscheid genomen als trainer Royal Antwerp FC. De Nederlandse oefenmeester zwaait de Belgische club na twee jaar uit en vocht op de laatste persconferentie zichtbaar tegen de tranen.

"We hebben anderhalf jaar alleen maar goeie dingen meegemaakt. Alles gewonnen wat er te winnen valt. Maar dat moment tegen Cercle zal ik nooit vergeten. We hebben twee jaar mooie momenten gehad”, aldus Van Bommel, die vervolgens tegen de tranen moest vechten. “Verdomme, is Ritchie (De Laet, red.) niet geblesseerd begin ik zo te huilen”, verzucht de oefenmeester.

De Nederlandse trainer heeft wel een verklaring voor de tranen. “Dat betekent dat je je identificeert met de club. Het moeilijkste als speler of trainer is je inleven in een club, maar als je dat gevoel eenmaal hebt, raak je het niet kwijt”, zei hij over ‘de klotevraag’, waardoor hij opnieuw volschoot. “Verdomme, zeg... Ik heb zó een gevoel bij deze club. Ik ben trots. Ik ga deze ploeg, die altijd alles gaf, ongelooflijk missen.”

Van Bommel ging verder niet in op zijn toekomst. “Er wordt veel geschreven in de kranten. Op dit moment ben ik vrij op 30 juni en we gaan wel zien wat er gebeurt”, zei hij op de persconferentie. „Als ik geen club heb, dan zit ik hier volgend seizoen op de tribune voor Antwerp - Beerschot. Ik heb gehoord dat dat nog gekker is dan afgelopen twee jaar.”

Vervolgens werd de persconferentie beëindigd, waarbij de scheidend trainer, die tijdens het duel tegen RSC Anderlecht ook zichtbaar geëmotioneerd was, zich nog eenmaal richtte tot het journaille. “We hebben geschiedenis geschreven, jongens. Jullie ook bedankt, voor al die klotevragen”, besluit Van Bommel, waarna hij in tranen, en onder luid applaus van de aanwezige journalisten, de perszaal verliet.

Dit is mooi: tranen bij Mark van Bommel op de persconferentie na zijn laatste wedstrijd als trainer van Antwerp. https://t.co/k5JKYA8W85 pic.twitter.com/SwIj6vavBT — Dominique Pichel (@DominiquePichel) May 27, 2024

