Club Brugge kampioen na 19 (!) punten achterstand, Van Bommel vecht tegen de tranen

Club Brugge heeft zich zondagavond gekroond tot kampioen van België. In de slotwedstrijd tegen stadgenoot Cercle Brugge was een punt voldoende om Union Sint-Gillis en Royal Antwerp FC voor te blijven: 1-1. Van tevoren wist Club dat een gelijkspel of een zege zou volstaan om kampioen te worden. Vijf minuten voor tijd kwam Club Brugge heel goed weg, want een doelpunt van Cercle werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Club gaat de groepsfase van de Champions League in; Union plaatst zich als nummer twee voor de derde voorronde van het miljardenbal. Anderlecht (play-offronde Europa League) en KRC Genk (tweede voorronde Europa League) gaan ook Europa in. Cercle Brugge zal met AA Gent in een play-offwedstrijden strijden om een ticket voor de tweede Conference League-voorronde.

Aan het eind van het reguliere seizoen stond Club Brugge op de vierde plaats met 51 punten; koploper Union had er 70. De punten worden echter gehalveerd aan het begin van de play-offs en Union kende met vier opeenvolgende nederlagen een dramatische start van de play-offs. Daarna verbeterden de resultaten, maar niet voldoende om Club Brugge nog te achterhalen. Club eindigt op 50 punten, terwijl Union er 49 heeft en Anderlecht 46.

De play-offs beginnen langzaamaan een groot trauma te worden voor Union. De club eindigde in de seizoenen 2021/22 en 2023/24 bovenaan in de reguliere competitie, maar gaf de koppositie uit handen in de play-offs. Union won zondag met 2-0 van Genk, maar dat was dus niet voldoende om Club van de troon te stoten.

Ook Anderlecht had zondag nog een kleine kans op de titel. Bij een nederlaag van Club Brugge én puntenverlies van Union kon Anderlecht kampioen worden, indien het zelf zou winnen. Maar aan alle voorwaarden werd niet voldaan. Anderlecht verloor zelf met 3-1 van Antwerp in de laatste wedstrijd van Mark van Bommel als trainer van Antwerp. Toen de supporters in de slotfase voor hem klapten, hield Van Bommel het niet droog.