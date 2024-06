Moeilijke situatie op 'D-Day', maar Vitesse 'hoopvol en positief gestemd'

Maandag 17 juni 2024 is een belangrijke dag voor Vitesse: vandaag moet de Arnhemse club een sluitende begroting indienen bij de KNVB. Als dat niet gebeurt, kan de club ophouden te bestaan.

Er zijn vier mogelijke kopers geïnteresseerd in Vitesse, die ook hard nodig zijn. Eén van die partijen meldde zich zondag bij de Arnhemse club. De huidige schuld bedraagt 19 miljoen euro en de nieuwe eigenaar moet hierbij gaan helpen. Volgens De Gelderlander heeft een woordvoerder gezegd dat de club op deze belangrijke dag 'hoopvol en positief gestemd' is.

Aan de hand van Edwin Reijntjes (interim-directeur) en Paul van der Kraan (adviseur) zijn er al veel stappen genomen om Vitesse gezonder te maken. Er is alleen nog weinig tijd over: de licentiecommissie doet snel na de deadline van 17 juni een uitspraak over of Vitesse daadwerkelijk nog te redden valt. Er zijn drie buitenlandse partijen en één Nederlandse investeerder geïnteresseerd in de Arnhemse club. De fans lijken de Nederlandse partij de voorkeur te geven, na enkele mindere ervaringen met buitenlandse investeerders, waaronder Merab Jordania.

Met het dichten van de begroting en garantstellingen voor de komende seizoenen moet de nieuwe eigenaar weer nieuw leven in de club blazen. Er is nu al zo'n 10 miljoen bezuinigd, terwijl er in het beleidsplan van de komende jaren gerekend wordt met een jaarlijks tekort van tussen de vijf en zes miljoen. Maar Coley Parry, de Amerikaanse zakenman, doet er alles aan om zijn geld te behouden. Vitesse heeft een schuld van 14,3 miljoen euro bij hem. De keuze voor de nieuwe eigenaar gaat essentieel zijn.

