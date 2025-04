Van der Gijp en Kieft vinden mening over Taylor bizar: 'Had hij gedronken?'

René van der Gijp en Wim Kieft vinden de opinies van Aad de Mos over zeer bijzonder. Volgens De Mos kan de middenvelder van Ajax mee met Real Madrid, maar daar zetten Van der Gijp en Kieft zeer hun vraagtekens bij.

De Haagse analist en oud-trainer ziet heel veel potentie in misschien wel de beste speler van Ajax dit seizoen. Volgens De Mos kan Taylor mee in de Europese top, bijvoorbeeld bij Real Madrid. "Dat is gebaseerd op zijn spel bij Oranje, waarbij ik de speler analyseer in zowel zijn goede als minder goede periodes. Ik heb altijd de tactiek gehanteerd om spelers te kopen in hun mindere periode, wanneer ze nog betaalbaar waren, terwijl ik zag dat ze grote kwaliteiten hadden. Taylor heeft heeft absoluut potentie voor de Europese top."

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp lachen Van der Gijp en Kieft om die uitspraken. "Hij (De Mos, red.) kan wel zeggen dat Taylor meekan bij Real Madrid, maar dat is natuurlijk niet waar", begint Van der Gijp. "Het is een krankzinnig hoog niveau, Real Madrid." Kieft maakt de oud-voetbaltrainer vervolgens een beetje belachelijk. "Had Aad gedronken toen?"

LEES OOK: 'Europese topclub ziet resultaten Farioli bij Ajax en overweegt afkoopsom'

Qua aanvallende impact en factoren als offensieve dribbels is Taylor al een stuk beter dan veel van zijn concurrenten in de Eredivisie. De middenvelder, die negen doelpunten en zes assists in de competitie achter zijn naam heeft staan, zou mogelijk een stap kunnen maken in de zomer en heeft ook al aangegeven dat in zijn hoofd te hebben zitten. Een transfer naar Real lijkt echter wat te vroeg op dit moment.

